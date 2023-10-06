    84-я неделя войны в Украине: Россия испытала ядерную ракету, трагедии в Грозе и Харькове

    Женщина, кошка, жилой дом, поврежденный российской ракетной атакой. Центр Харькова, пятница, 6 октября 2023 года.Фото: Alex Babenko, Scanpix

    590 дней идет полномасштабная война России против Украины. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях, произошедших с 29 сентября по 6 октября.

    В пятницу утром российские военные обстреляли центральные районы Харькова. В результате атаки погиб 10-летний мальчик, 23 человека получили ранения, сообщает харьковская прокуратура. Среди них – 11-месячный ребенок, уточнил глава обладминистрации Игорь Синегубов. Еще двух людей сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов. Удар повредил две жилые многоэтажки и разрушил трехэтажный жилой дом. Прокуратура предполагает, что удар нанесли двумя ракетами «Искандер».
    51человек погиб в результате удара России по сельскому кафе в Харьковской области. Поисково-спасательная операция завершена.
    В селе Гроза в четверг в момент ракетного удара в кафе-магазине шли поминки по погибшему военному. Его перезахоранивали в родном селе, поскольку после гибели на фронте он был похоронен в Днепре. Всего на месте удара были 60 человек. Сын и жена военного, которого поминали в кафе, тоже погибли.
    По словам президента Украины Владимира Зеленского, жителей было порядка 300, то есть погиб каждый шестой.
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    Cотрудники экстренных служб разбирают завалы в поисках жертв после российского удара, село Гроза, примерно в 30 км к западу от Купянска, 5 октября 2023 года.Фото: SERGEY BOBOK, Scanpix
    Точечный удар по кафе в селе Гроза нанесен ракетой «Искандер» с территории РФ.
    Для установления личности некоторых погибших понадобится анализ ДНК – тела слишком сильно повреждены. Среди погибших – восьмилетний мальчик. Глава областной администрации Олег Синегубов также говорил, что в здании могла находиться семья с двухлетним ребенком. Три жителя села числятся пропавшими без вести. Шесть раненых госпитализированы. С 6 по 8 октября в Харьковской области объявлен траур.
    Также ВС РФ обстреляли Одесскую область дронами. Украинские силы ПВО сбили три беспилотника «Шахед». По словам главы ОВА Олега Кипера, целью атаки была приграничная и припортовая инфраструктура Измаильского района.
    Россия провела испытание крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой «Буревестник». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
    Еще 3 октября в Кремле отрицали такие испытания. А до этого New York Times опубликовала спутниковые снимки полигона Паньково на Новой Земле, которые свидетельствовали об испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».
    С 2017 по 2019 год российская армия провела 13 испытаний «Буревестника», все они закончились неудачей. Западные эксперты указывали, что во время испытаний «Буревестника» на полигоне «Ненокса» под Северодвинском в августе 2019 года погибли семь человек.
    Судя по всему, Путин поспешил – данные из открытых источников указывают, что ядерные испытания на севере России еще продолжаются, пишут «Важные истории».
    С утра 7 октября Россия объявила опасной для полетов зону севернее Кольского полуострова близ границы с Норвегией. Также на аэродроме Рогачево на Новой Земле замечена летающая лаборатория «Росатома» на базе военно-транспортного самолета Ил-76, созданная для телеметрии ракет. Также в Европу направляется американский самолет радиологического контроля WC-135 Constant Phoenix, заметил норвежский журналист Томас Нильсен. 7 октября – день рождения Путина.
    Россия обсудит отзыв ратификации о запрете ядерных испытаний, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин – вопрос вынесут на Совет Госдумы. Это «станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», и «соответствует национальным интересам» России.
    Шойгу забыл о двух воюющих в Запорожской области полках. Министр обороны РФ Сергей Шойгу перечислил воюющие в Запорожской области части, но при этом не назвал два находящихся в регионе полка ВДВ, обратил внимание Институт изучения войны (ISW). Военные аналитики допускают, что неназванные соединения могли не подчиниться приказам военного командования.
    Российские военные используют тактику «эластичной обороны», чтобы сдерживать украинское контрнаступление, написал New York Times. Цель – не дать ВСУ закрепиться на позициях и использовать их как базу для дальнейшего продвижения вперед. Именно это украинским войскам недавно удалось сделать в районе села Работино в Запорожской области.
    Этот метод работает так, пишут «Важные истории»: российские военные отходят на вторую линию позиций, позволяя ВСУ продвинуться вперед, а затем контратакуют по уязвимым местам противника, во время движения по открытой местности или рядом с недавно оставленными российскими позициями.
    По словам сотрудника британского Международного института стратегических исследований Бена Барри, эту тактику использовал СССР против Германии в Курской битве в 1943 году. Кроме того, Россия уже применяла ее в Украине.
    Американский Институт изучения войны (ISW) также заметил, что ВС РФ применяли тактику «эластичной обороны» в Запорожской области в последние дни. В ходе боев возле Работино некоторые важные позиции несколько раз переходили «из рук в руки».
    Москва решила вербовать сербских наемников для войны в Украине, выяснила BBC в своем расследовании. Вербовкой занимается сербский командир Давор Савичич, который воюет на востоке Украины с 2014 года. На совещании, запись которого изучили журналисты, Савичич объявил о планах создания полноценной сербской бригады в составе 106-й дивизии ВДВ к осени 2023 года. На текущий момент успели оформить около ста человек, после чего процесс был приостановлен. О наборе добровольцев Савичич также заявлял в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, его подразделение изначально действовало под Киевом, затем в Харьковской области, а после этого – в Донецкой.

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