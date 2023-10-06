84-я неделя войны в Украине: Россия испытала ядерную ракету, трагедии в Грозе и Харькове
Женщина, кошка, жилой дом, поврежденный российской ракетной атакой. Центр Харькова, пятница, 6 октября 2023 года.Фото: Alex Babenko, Scanpix
590 дней идет полномасштабная война России против Украины. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях, произошедших с 29 сентября по 6 октября.
В пятницу утром российские военные обстреляли
центральные районы Харькова. В результате атаки погиб 10-летний мальчик
, 23 человека получили ранения, сообщает
харьковская прокуратура. Среди них – 11-месячный ребенок, уточни
л глава обладминистрации Игорь Синегубов. Еще двух людей сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов. Удар повредил две жилые многоэтажки и разрушил трехэтажный жилой дом. Прокуратура предполагае
т, что удар нанесли двумя ракетами «Искандер».
51человек погиб в результате удара России по сельскому кафе в Харьковской области. Поисково-спасательная операция завершена.
В селе Гроза в четверг в момент ракетного удара в кафе-магазине шли поминки по погибшему военному. Его перезахоранивали в родном селе, поскольку после гибели на фронте он был похоронен в Днепре. Всего на месте удара были 60 человек. Сын и жена военного, которого поминали в кафе, тоже погибли.
По словам
президента Украины Владимира Зеленского, жителей было порядка 300, то есть погиб каждый шестой
.
Cотрудники экстренных служб разбирают завалы в поисках жертв после российского удара, село Гроза, примерно в 30 км к западу от Купянска, 5 октября 2023 года.Фото: SERGEY BOBOK, Scanpix
Точечный удар по кафе в селе Гроза нанесен ракетой «Искандер» с территории РФ.
Для установления личности некоторых погибших понадобится анализ ДНК – тела слишком сильно повреждены. Среди погибших – восьмилетний мальчик. Глава областной администрации Олег Синегубов также говорил, что в здании могла находиться семья с двухлетним ребенком. Три жителя села числятся пропавшими без вести. Шесть раненых госпитализированы. С 6 по 8 октября в Харьковской области объявлен траур.
Также ВС РФ обстреляли Одесскую область дронами.
Украинские силы ПВО сбили три беспилотника «Шахед». По словам
главы ОВА Олега Кипера, целью атаки была приграничная и припортовая инфраструктура Измаильского района.
Россия провела испытание крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой «Буревестник».
Об этом сообщил
президент России Владимир Путин.
Еще 3 октября в Кремле отрицали
такие испытания. А до этого New York Times опубликовала
спутниковые снимки полигона Паньково на Новой Земле, которые свидетельствовали об испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».
С 2017 по 2019 год российская армия провела 13 испытаний «Буревестника», все они закончились неудачей. Западные эксперты указывали, что во время испытаний «Буревестника» на полигоне «Ненокса» под Северодвинском в августе 2019 года погибли семь человек.
Судя по всему, Путин поспешил – данные из открытых источников указывают, что ядерные испытания на севере России еще продолжаются
, пишут «Важные истории
».
С утра 7 октября Россия объявила опасной для полетов зону севернее Кольского полуострова близ границы с Норвегией. Также на аэродроме Рогачево на Новой Земле замечена летающая лаборатория «Росатома» на базе военно-транспортного самолета Ил-76, созданная для телеметрии ракет. Также в Европу направляется американский самолет радиологического контроля WC-135 Constant Phoenix, заметил
норвежский журналист Томас Нильсен. 7 октября – день рождения Путина.
Россия обсудит отзыв ратификации о запрете ядерных испытаний
, об этом заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин – вопрос вынесут на Совет Госдумы. Это «станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», и «соответствует национальным интересам» России.
Шойгу забыл о двух воюющих в Запорожской области полках.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перечислил
воюющие в Запорожской области части, но при этом не назвал два находящихся в регионе полка ВДВ, обратил внимание
Институт изучения войны (ISW). Военные аналитики допускают, что неназванные соединения могли не подчиниться приказам военного командования
.
Российские военные используют тактику «эластичной обороны», чтобы сдерживать украинское контрнаступление, написал
New York Times. Цель – не дать ВСУ закрепиться на позициях и использовать их как базу для дальнейшего продвижения вперед. Именно это украинским войскам недавно удалось сделать в районе села Работино в Запорожской области.
Этот метод работает так, пишут «Важные истории»: российские военные отходят на вторую линию позиций, позволяя ВСУ продвинуться вперед, а затем контратакуют по уязвимым местам противника, во время движения по открытой местности или рядом с недавно оставленными российскими позициями.
По словам сотрудника британского Международного института стратегических исследований Бена Барри, эту тактику использовал СССР против Германии в Курской битве в 1943 году. Кроме того, Россия уже применяла ее в Украине.
Американский Институт изучения войны (ISW) также заметил, что ВС РФ применяли тактику «эластичной обороны» в Запорожской области в последние дни. В ходе боев возле Работино некоторые важные позиции несколько раз переходили «из рук в руки».
Москва решила вербовать сербских наемников для войны в Украине
, выяснила
BBC в своем расследовании. Вербовкой занимается сербский командир Давор Савичич, который воюет на востоке Украины с 2014 года. На совещании, запись которого изучили журналисты, Савичич объявил о планах создания полноценной сербской бригады в составе 106-й дивизии ВДВ к осени 2023 года. На текущий момент успели оформить около ста человек, после чего процесс был приостановлен. О наборе добровольцев Савичич также заявлял в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, его подразделение изначально действовало под Киевом, затем в Харьковской области, а после этого – в Донецкой.
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