Эстония расследует повреждение подводного кабеля Elisa в рамках уголовного дела

Мать-одиночка вылезла из долгового болота и стала инвестором

Марге Ээбик – 37-летняя мать-одиночка, у которой подрастает 15-летний сын. Оказавшись в долгах, которые росли, как снежный ком, она решила изменить свою жизнь, чтобы разорвать порочный круг. На сегодняшний день ей удалось избавиться от потребительских кредитов с грабительскими процентами, и теперь она наращивает свой инвестиционный портфель, который уже достиг 14 000 евро.

Марге Ээбик – 37-летняя мать-одиночка, у которой подрастает 15-летний сын. Оказавшись в долгах, которые росли, как снежный ком, она решила изменить свою жизнь, чтобы разорвать порочный круг. На сегодняшний день ей удалось избавиться от потребительских кредитов с грабительскими процентами, и теперь она наращивает свой инвестиционный портфель, который уже достиг 14 000 евро.