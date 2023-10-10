    Правительства Эстонии и Финляндии: утечка Balticconnector вызвана внешним воздействием

    Министр климата Кристен Михал, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур.Фото: Liis Treimann

    По данным правительства Финляндии, утечка, из-за которой было прервано газовое соединение с Эстонией, вероятно, вызвана умышленными или неумышленными действиями человека, а не природными условиями или неисправностью в самой газовой системе.

    Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Финляндии на правительственной конференции. Он добавил, что расследование находится на начальной стадии, а утечка в Balticconnector никак не угрожает энергетической безопасности Финляндии.
    Заместитель начальника Пограничной службы Финляндии контр-адмирал Маркку Хасинен добавил, что речь идет не об утечке, а о явном повреждении трубопровода. По данным Пограничной службы, причиной ущерба, вероятно, стало внешнее воздействие. На данный момент ведется расследование.
    Представители правительства Финляндии сошлись во мнении, что повреждение Balticconnector не могло произойти в результате нормальной эксплуатации газопровода. На ремонт кабеля могут уйти месяцы, заявил руководитель отдела энергетики министерства экономического развития и труда Финляндии Рику Хуттунен.
    Напомним, в ночь на воскресенье давление в газопроводе Balticconnector упало, поэтому газовое сообщение между Эстонией и Финляндией пришлось прервать. Во вторник финские власти сообщили, что место утечки удалось обнаружить. Она находится в районе с интенсивным морским движением, что может затруднить исследование. Выяснилось также, что поврежден кабель связи между Финляндией и Эстонией. По данным финского правительство, данное повреждение произошло в экономической зоне Эстонии, и расследованием происшествия занимаются эстонские власти.
    По сообщению финской национальной телекомпании Yle, в Финском заливе находятся два пограничных судна, которые изучают ситуацию.
    Сейсмолог Хейди Соосалу сообщила ERR, что взрыва в момент прорыва трубы измерительные приборы не зафиксировали.
    Газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, на днях вышел из строя.Фото: Andras Kralla
    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также не стал строить предположений, но на пресс-конференции, организованной правительством Эстонии, подтвердил, что масштаб повреждений исключает, что они вызваны водолазом или небольшим подводным роботом. "Повреждения более масштабные", - пояснил министр.
    Насколько известно Äripäev, сейчас нет доказательных материалов, на основании которых можно было бы утверждать, что в повреждении газопровода виновата Россия.
    По словам Певкура и министра климата Кристена Михала, не исключено, что в будущем на газопроводе будут установлены датчики, которые смогут сразу же обнаружить возможные атаки.
    "Но эти соединения всегда будут оставаться такими, что если кто-то злонамеренно или случайно их повредит, мы должны быть готовы к другим решениям", - сказал Михал.
    Ремонт трубопровода займет несколько месяцев. По словам финской стороны, безопасность поставок не нарушится, хотя цена на газ в ближайшее время может несколько повыситься. Помимо трубопровода, был поврежден находящийся в море кабель связи.
    Как сообщили представители правительства Эстонии. расследование продолжается, поэтому дать более подробную информацию по каждому из повреждений не представляется возможным.
    Коммодор военно-морских сил Эстонии Юри Саска подчеркнул, что ни одна подводная лодка не может незаметно передвигаться в Финском заливе.
    В воскресенье ночью в газопроводе Balticconnector упало давление, что вынудило отключить передачу газа между Эстонией и Финляндией.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Правительства Эстонии и Финляндии: утечка Balticconnector вызвана внешним воздействием новость обновлена
Государственный суд оставил в силе штраф Olerex. Впереди – масштабное расследование
Типография Линнамяэ сокращает более 50 человек и прекращает печать журналов «О чем мы говорим, если в Норвегии печатать дешевле, чем в Эстонии?»
Эпицентр
«Китайских брендов теперь полно, некоторые выглядят неплохо». Как санкции повлияли на простых россиян
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Все большие материалы
Инвестор
Война в Израиле подрывает акции нефтяных компаний и угрожает фондовым рынкам США
Война между Израилем и ХАМАС, и объявленное в стране военное положение резко подняли цены на нефть на мировом рынке и отправили фьючерсы на основные фондовые индексы США в минус.
Война между Израилем и ХАМАС, и объявленное в стране военное положение резко подняли цены на нефть на мировом рынке и отправили фьючерсы на основные фондовые индексы США в минус.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как заработать $2,5 млн за день. История
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Антти Моппель: ничто не указывает на восстановление экономики в ближайшее время
В 2024 году самое время решить, что выгоднее для госбюджета – продолжать ежегодное повышение акцизов на дизельное топливо или же отказаться от него вовсе, пишет соучредитель Olerex Антти Моппель в ответ на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
В 2024 году самое время решить, что выгоднее для госбюджета – продолжать ежегодное повышение акцизов на дизельное топливо или же отказаться от него вовсе, пишет соучредитель Olerex Антти Моппель в ответ на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Все мнения
Интервью
Лариса Шабунова: «Я не даю себя перебивать мужчинам»
Генеральный директор одного из крупнейших заводов в Нарве – металлообрабатывающего Fortaco – Лариса Шабунова говорит, что сделала себя сама. Она постоянно учится. И в том числе женскому лидерству – эта тема ей особенно близка. После обучения в Стэнфорде она стала наставницей для женщин своего завода.
Генеральный директор одного из крупнейших заводов в Нарве – металлообрабатывающего Fortaco – Лариса Шабунова говорит, что сделала себя сама. Она постоянно учится. И в том числе женскому лидерству – эта тема ей особенно близка. После обучения в Стэнфорде она стала наставницей для женщин своего завода.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект