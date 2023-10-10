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dv.ee

10 октября 2023 в 11:59









Правительства Эстонии и Финляндии: утечка Balticconnector вызвана внешним воздействием

Министр климата Кристен Михал, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур. Фото: Liis Treimann

По данным правительства Финляндии, утечка, из-за которой было прервано газовое соединение с Эстонией, вероятно, вызвана умышленными или неумышленными действиями человека, а не природными условиями или неисправностью в самой газовой системе.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Финляндии на правительственной конференции. Он добавил, что расследование находится на начальной стадии, а утечка в Balticconnector никак не угрожает энергетической безопасности Финляндии.

Заместитель начальника Пограничной службы Финляндии контр-адмирал Маркку Хасинен добавил, что речь идет не об утечке, а о явном повреждении трубопровода. По данным Пограничной службы, причиной ущерба, вероятно, стало внешнее воздействие. На данный момент ведется расследование.

Представители правительства Финляндии сошлись во мнении, что повреждение Balticconnector не могло произойти в результате нормальной эксплуатации газопровода. На ремонт кабеля могут уйти месяцы, заявил руководитель отдела энергетики министерства экономического развития и труда Финляндии Рику Хуттунен.

Напомним, в ночь на воскресенье давление в газопроводе Balticconnector упало, поэтому газовое сообщение между Эстонией и Финляндией пришлось прервать. Во вторник финские власти сообщили, что место утечки удалось обнаружить. Она находится в районе с интенсивным морским движением, что может затруднить исследование. Выяснилось также, что поврежден кабель связи между Финляндией и Эстонией. По данным финского правительство, данное повреждение произошло в экономической зоне Эстонии, и расследованием происшествия занимаются эстонские власти.

По сообщению финской национальной телекомпании Yle, в Финском заливе находятся два пограничных судна, которые изучают ситуацию.

Сейсмолог Хейди Соосалу сообщила ERR , что взрыва в момент прорыва трубы измерительные приборы не зафиксировали.

Газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, на днях вышел из строя. Фото: Andras Kralla

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также не стал строить предположений, но на пресс-конференции, организованной правительством Эстонии, подтвердил, что масштаб повреждений исключает, что они вызваны водолазом или небольшим подводным роботом. "Повреждения более масштабные", - пояснил министр.

Насколько известно Äripäev, сейчас нет доказательных материалов, на основании которых можно было бы утверждать, что в повреждении газопровода виновата Россия.

По словам Певкура и министра климата Кристена Михала, не исключено, что в будущем на газопроводе будут установлены датчики, которые смогут сразу же обнаружить возможные атаки.

"Но эти соединения всегда будут оставаться такими, что если кто-то злонамеренно или случайно их повредит, мы должны быть готовы к другим решениям", - сказал Михал.

Ремонт трубопровода займет несколько месяцев. По словам финской стороны, безопасность поставок не нарушится, хотя цена на газ в ближайшее время может несколько повыситься. Помимо трубопровода, был поврежден находящийся в море кабель связи.

Как сообщили представители правительства Эстонии. расследование продолжается, поэтому дать более подробную информацию по каждому из повреждений не представляется возможным.

Коммодор военно-морских сил Эстонии Юри Саска подчеркнул, что ни одна подводная лодка не может незаметно передвигаться в Финском заливе.

В воскресенье ночью в газопроводе Balticconnector упало давление, что вынудило отключить передачу газа между Эстонией и Финляндией.