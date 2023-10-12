«На рынках царит неопределенность» Производитель модульных домов сокращает почти четверть штата

Выручка от продаж Module Tech OÜ в 2022 году составила более 28,5 миллиона евро. Фото: Module Tech OÜ

Производитель модульных домов Module Tech OÜ сокращает 49 человек, пишет Ärileht.

Член правления Module Tech OÜ Уле Андреас Виксхоланд пояснил, что правление компании рассматривало все возможные варианты продолжения производства в текущих рыночных и финансовых условиях.

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