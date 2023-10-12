«На рынках царит неопределенность» Производитель модульных домов сокращает почти четверть штата

КаПо провела новый обыск в Bigbank и получила криптоключ к компьютеру Пруунсильда

Прокуратура на протяжении нескольких месяцев безуспешно пыталась получить доступ к материалам, хранящимся на компьютере совладельца Bigbank и крупного донора Isamaa Парвела Пруунсильда. В ходе нового обыска в Bigbank правоохранительным органам удалось наконец обнаружить необходимый криптоключ.

Прокуратура на протяжении нескольких месяцев безуспешно пыталась получить доступ к материалам, хранящимся на компьютере совладельца Bigbank и крупного донора Isamaa Парвела Пруунсильда. В ходе нового обыска в Bigbank правоохранительным органам удалось наконец обнаружить необходимый криптоключ.