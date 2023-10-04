Цифры сокращений тревожны, увольнения идут и в таллиннском офисе Stora Enso
В июне Stora Enso закрыла лесопилку в Няпи, а теперь увольнения дошли и до таллиннского офиса.Фото: Andres Haabu
Stora Enso, закрывшая лесопилку в июне, объявила еще о 70 сокращениях. По данным Кассы по безработице, к первым месяцам нового года уровень безработицы может вырасти до 8,5 процента.
Советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль сообщил, что во второй половине сентября снова наблюдался небольшой рост безработицы, который, вероятно, продолжится и в этом году. «Предложений о работе стало меньше, сообщений о коллективных сокращениях стало больше», – отметил он.
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