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Элийза Матсалу

13 октября 2023 в 11:15









Председатель спецкомиссии Март Хельме: «Грюнталь не сделал ничего противозаконного»

Март Хельме считает, что его однопартиец Калле Грюнталь ничего не нарушил, использовав депутатские топливные карты. Фото: Лийз Трейманн

Злоупотребление служебным положением Калле Грюнталя должна рассмотреть и специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу. Однако ее председатель и тоже член EKRE, Март Хельме, сказал Äripäev, что Грюнталь не сделал ничего плохого.

В начале недели Äripäev писал, что депутат Рийгикогу и член партии EKRE Калле Грюнталь гораздо интенсивнее, чем все остальные, использует карточки на бесплатное топливо, заправляясь на тысячу евро в месяц за счет налогоплательщиков. Прокуратура возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств. Но рассмотреть вопрос нужно и специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу, считает ее член Эдуард Одинец. Äripäev спросил председателя комиссии Марта Хельме, представляющего ту же партию, что и Грюнталь, что он думает по этому поводу.