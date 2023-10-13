    Председатель спецкомиссии Март Хельме: «Грюнталь не сделал ничего противозаконного»

    Март Хельме считает, что его однопартиец Калле Грюнталь ничего не нарушил, использовав депутатские топливные карты.Фото: Лийз Трейманн

    Злоупотребление служебным положением Калле Грюнталя должна рассмотреть и специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу. Однако ее председатель и тоже член EKRE, Март Хельме, сказал Äripäev, что Грюнталь не сделал ничего плохого.

    В начале недели Äripäev писал, что депутат Рийгикогу и член партии EKRE Калле Грюнталь гораздо интенсивнее, чем все остальные, использует карточки на бесплатное топливо, заправляясь на тысячу евро в месяц за счет налогоплательщиков. Прокуратура возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств. Но рассмотреть вопрос нужно и специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу, считает ее член Эдуард Одинец. Äripäev спросил председателя комиссии Марта Хельме, представляющего ту же партию, что и Грюнталь, что он думает по этому поводу.

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