С середины апреля по сентябрь 2023 года члены Рийгикогу израсходовали в общей сложности 77 600 литров топлива на общую сумму около 114 000 евро.Фото: Андрас Кралла, Фотомонтаж

Лейся, топливо: депутаты Рийгикогу заправляются каждый месяц на десятки тысяч евро

Депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков. Случалось, что и бензин, и дизельное топливо ему требовались с разницей в пять минут. В свою очередь центрист Танель Кийк принялся активно пользоваться депутатской топливной картой лишь в августе, когда колесил по стране, агитируя за себя перед выборами нового партийного лидера.

Больше всех в Рийгикогу топливной картой пользуется депутат от EKRE Калле Грюнталь: с середины апреля по сентябрь нынешнего года он залил в бак 3234 литра топлива, в основном дизельного.

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