Дочерняя строительная компания идет на санацию через несколько месяцев после материнской

Фото: Лийз Трейманн

Строительная компания Eviko Ehitus идет на санацию – через несколько месяцев после того, как то же самое сделало ее материнское предприятие.

Весной начался процесс санации для материнского предприятия Eviko AS. Теперь та же процедура предстоит Eviko Ehitus. Однако владелец Eviko Ehitus Эрик Лийв утверждает, что проблемы материнской компании не были унаследованы «дочкой». Он подчеркивает, что это две совершенно разные компании, клиенты и субподрядчики которых почти не пересекаются.

По словам Лийва, крупнейшие кредиторы компании – ее владельцы, а остальным 74 кредиторам, включенным в план санации, должны быть выплачены 800 тысяч евро за 42 месяца. Как говорит Лийв, 74% кредиторов поддержали план. В то же время, как год назад писал Äripäev, три компании требовали банкротства Eviko Ehitus.

«Если выбирать из двух зол, то санация – более разумное решение, чем банкротство, – возражает им Лийв. – Потому что прекращение проектов не снизит обязательства перед кредиторами, но нанесет заметный ущерб фирме».

Причина санации – рост цен

Лийв объясняет санацию фирмы ростом цен на строительство. У компании фиксированные договоры на сумму 14 миллионов евро, а цены на строительство выросли на 19%. 5% компенсировали заказчики, все остальное – убыток компании.

«Чтобы восстановить ликвидность и обеспечить способность компании удовлетворить текущие обязательства, правление компании инициировало процедуру санации», – сказал Лийв.

По словам Лийва, сейчас рынок строительства подпитывается, в основном, за счет заказов от квартирных товариществ. Однако в большинстве своем расходы исполнителей превышают установленный бюджет заказчиков, из-за чего случаются срывы проектов и повторные тендеры. Он также обратил внимание на то, что объем госзаказов упал в этом году на 40%.

«У Eviko Ehitus работа есть до начала весны», – говорит Лийв.

В августе Äripäev писало о том, что годовой отчет Eviko Ehitsu был раскритикован аудитором. По мнению аудитора Capella Audit Катриан Сяде, отчет не отражает реальной финансовой ситуации в компании, т.к. у нее отрицательный собственный капитал. «По нашей оценке, продолжение устойчивой деятельности предприятия не гарантировано», – написала аудитор в отчете. На отрицательный собственный капитал обращал в отчете внимание и сам Лийв, однако, по его оценке, предприятие все же в состоянии продолжить деятельность.

Убытки Eviko Ehitus за прошлый год составили 770 тысяч евро при обороте в 14 миллионов евро.