В Йыхви, в зале филармонии, 17 октября политики, эксперты и бизнес собрались обсудить перспективы вложений в регион. Фото: Николай Андреев

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Николай Андреев

18 октября 2023 в 14:40

Северо-восток как объект для инвестиций: ловить шанс или держаться подальше?

Ида-Вирумаа - опасное для развития бизнеса место, но в то же время, это регион, предоставляющий возможности, каких нет в других. К такому выводу пришли участники бизнес-конференции «Возможность, которой боятся», организованная Delfi Meedia.

«Человеку свойственно бояться перемен, но перемены также таят в себе возможности. Я уверена, что если мы правильно осуществим эти изменения, Ида-Вирумаа вскоре станет самым инновационным и предприимчивым регионом Эстонии», - так открыла бизнес-конференцию премьер-министр Кая Каллас.

В целом она весьма оптимистично высказалась о будущем Ида-Вирумаа в свете перехода к углеродно-нейтральной экономике, сославшись, в том числе, на статью ДВ о новой промышленности региона.

Кая Каллас читает ДВ и с оптимизмом смотрит в будущее Ида-Вирумаа. Фото: Николай Андреев

Представители бизнеса уже не быль столь оптимистичны и указывали на серьезные трудности.

Инвестируют те, кто остается

Инвестор и член правления VKG Кристьян Пийльманн постарался ответить на вопрос, почему (не) стоит инвестировать в Ида-Вирумаа? Он рассказал, что инвестор сначала оценивает, вкладывать ему в Америку, Европу или Азию, а потом выбирает страну, регион.

И если, например, Финляндия считается развитым и безопасным рынком, то Эстония для крупных международных инвесторов стоит в том же списке, что и Палестина. Чем больше риски, тем большую премию за риск должен закладывать инвестор. В Балтии, отметил Пийльман, самый дорогой капитал в Европе. А из-за роста ставок центробанков деньги и так везде подорожали.

Учитывая все это, в Ида-Вирумаа инвестируют не те, кто решил сюда прийти, а те, кто уже работает здесь и решил остаться. И так много новых рабочих мест, таких крупных промышленных инвестиций, какие сейчас делает Enefit, VKG, NPM, Freen, в ближайшем будущем больше не будет, сказал Пийльман.

Финансовый руководитель Coop Pank Пааво Труу рассуждал похожим образом. Он также отметил, что с точки зрения инвестора Силламяэ и Хийумаа выглядят одинаково опасными. Но для Coop Pank оба подходят, потому что банк в Эстонии уже работает.

Можно ли уменьшить риски?

Понятно, что важная причина высоких премий за риск простирается к востоку от Наровы.

Пааво Труу и Райнер Сакс, бывший глава эстонской внешней разведки, а сейчас эксперт компании в сфере кибербезопасности CybExer Technologies, задались одним и тем же вопросом: а можно ли уменьшить геополитические риски?

Труу считает, что уменьшение рисков, создание инфраструктуры и стабильность бизнес-среды - то, что должно обеспечивать государство. В списке козырей Ида-Вирумаа он даже оставляет пункт «меньше 200 км до Санкт-Петербурга», но ставит в конце знак вопроса.

Сакс советует региону во внешней торговле переориентироваться на более стабильного и предсказуемого партнера - Финляндию. При этом Сакс призывает задаться вопросом - а может ли Эстония (и Украина тоже) повлиять на то, какой Россия станет в будущем?

Райнер Сакс считает, что большинство торговых ограничений останутся и после войны, но влияние России ослабнет, а приграничное сотрудничество так или иначе потребуется.

Два взгляда на данность

Два спикера конференции взялись познакомить зрителей с тем, что, собственно, представляет собой Ида-Вирумаа.

Главный редактор уездной газеты «Северное побережье» Эрик Гамзеев рассказал, что за 30 лет население Ида-Вирумаа сократилось на 40%, безработица стабильно остается самой высокой в стране, а средняя зарплата - одной из самых низких. В результате, квартира в Кохтла-Ярве стоит в 16 раз дешевле такой же в Таллинне, отметил Гамзеев.

При этом, из 670 млн евро налогов, которые государство каждый год получает от сланцевой отрасли, оно возвращает в регион лишь 10 млн евро, заметил журналист.

Фото: Николай Андреев

Эрик Гамзеев отметил местных жителей, которые в этой сложной ситуации вносят самый большой вклад в развитие Ида-Вирумаа. Похоже, в этом списке оказались только эстоноязычные жители.

Депутат Европарламента Яна Тоом сосредоточилась на других цифрах, из которых выходит, что 71% ида-вирусцев - этнические русские, еще 10% - другие русскоязычные. Тем самым евродепутат поспорила с экс-президентом Керсти Кальюлайд, которая считает, что русский язык - это лингва франка в Ида-Вирумаа, и по нему нельзя судить об истинном национальном и культурном составе региона.

Политики опять сосредоточилась на языковых проблемах. Фото: Николай Андреев

При всех недостатках, неожиданное преимущество региона - высокий уровень образования. По данным Яны Тоом, количество людей с высшим образованием здесь в несколько раз больше, чем во всей остальной Эстонии за пределами Харьюмаа.

Политики сосредоточились на языке

В начале конференции состоялась дискуссия представителей парламентских партий, в которой участвовали центрист Юри Ратас, Лаури Хуссар из Eesti 200, соцдем Эдуард Одинец, реформистка Аннеки Теэлахк и Рийна Солман из «Отечества».

Политики много спорили, но практически сошлись во мнениях по поводу плохого эстонского языка у жителей Ида-Вирумаа. Региональный руководитель Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, говорила о незнании эстонского в уезде как о проблеме для конкурентоспособности людей на рынке труда. Другие участники акцентировали внимание скорее на том, что отдельная языковая среда не дает ида-вирусцам быть полноценной частью Эстонии. Рийна Солман пошла дальше и заявила, что треть жителей региона поддерживают Путина, треть - Эстонию, а еще треть не определилась. Это заявление возмутило соцдема Эдуарда Одинца и вызвало полемику.

Но при таких разногласиях, политики, как и некоторые другие участники конференции, единодушно говорили об эстонском языке почти как о волшебном средстве, которое вылечит экономику Ида-Вирумаа.

После дискуссии эстонских политиков по видеосвязи из Лондона выступил журналист Эдвард Лукас с весьма эмоциональной речью об опасности российского империализма.

В общем, политическая часть конференции убедила бы любого разумного инвестора держаться от Ида-Вирумаа подальше.