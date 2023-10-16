    Число рабочих вакансий в Ида-Вирумаа существенно сократилось

    Уровень безработицы в Ида-Вирумаа составлял на прошлой неделе 12,1%, официальное количество безработных в регионе выросло до 6811 человек — это примерно на 350 человек больше, чем в начале сентября, сообщает «Северное побережье».

    Электростанция в Аувере (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Одними из самых значимых для региона стали сокращения на входящих в состав концерна Eesti Energia предприятиях Enefit Power и Enefit Solutions — с начала года в общей сложности примерно на 170 человек, отмечает «Северное побережье».
    На конец сентября 2023 года в Кассе по безработице предлагалось 431 вакантное рабочее место в Ида-Вирумаа, год назад эта цифра была почти в два раза больше.
    По словам главы Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, сегодня работников ищут главным образом на замену, расширять штат никто не рискует.
    «Настолько мало предложений о работе, как сейчас, действительно давно не было, и сейчас сложно предвидеть, что в ближайшее время ситуация изменится», - указывает Теэлахк.

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