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dv.ee

16 октября 2023 в 6:24









Число рабочих вакансий в Ида-Вирумаа существенно сократилось

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа составлял на прошлой неделе 12,1%, официальное количество безработных в регионе выросло до 6811 человек — это примерно на 350 человек больше, чем в начале сентября, сообщает «Северное побережье».

Электростанция в Аувере (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

Одними из самых значимых для региона стали сокращения на входящих в состав концерна Eesti Energia предприятиях Enefit Power и Enefit Solutions — с начала года в общей сложности примерно на 170 человек, отмечает «Северное побережье»

На конец сентября 2023 года в Кассе по безработице предлагалось 431 вакантное рабочее место в Ида-Вирумаа, год назад эта цифра была почти в два раза больше.

По словам главы Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, сегодня работников ищут главным образом на замену, расширять штат никто не рискует.

«Настолько мало предложений о работе, как сейчас, действительно давно не было, и сейчас сложно предвидеть, что в ближайшее время ситуация изменится», - указывает Теэлахк.