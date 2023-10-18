    Шведские власти расследуют повреждение подводного кабеля между Швецией и Эстонией

    Правительство Швеции объявило о начале расследования, призванного выявить причины повреждения подводного телекоммуникационного кабеля, соединяющего Швецию с Эстонией, передает BBC News.

    Министр обороны Швеции Пол Юнсон.Фото: Reuters/Scanpix
    Как сообщил накануне министр обороны Швеции Пол Юнсон, кабель получил повреждения, однако продолжает работать, информирует BBC News.

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