    Депутат Калле Грюнталь указывал в декларации неверный адрес

    Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь.Фото: Andras Kralla

    Депутат парламента Калле Грюнталь, покинувший партию EKRE из-за скандала с компенсациями, живет в Таллинне по другому адресу, чем тот, что он указывал в декларации об экономических интересах. За квартиру платит государство.

    В том, что Грюнталь действительно снимает квартиру в Таллинне, убедились журналисты Delfi, которые ознакомились с договором об аренде жилья, предоставленным канцелярией Рийгикогу. Ежемесячно государство покрывает расходы депутата на аренду в размере 1030 евро. Несколько месяцев назад сумма выросла – до того, как Грюнталь переизбрался в Рийгикогу, его жилье обходилось в 780 евро в месяц.

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