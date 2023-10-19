Депутат Калле Грюнталь указывал в декларации неверный адрес

Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?

В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.

В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.