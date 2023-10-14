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Элийза Матсалу

14 октября 2023 в 10:34









Три версии Грюнталя: почему политик заправлялся бензином и дизелем одновременно?

Член Рийгикогу и EKRE Калле Грюнталь с апреля по конец августа купил на деньги налогоплательщиков более 3200 литров топлива. Фото: Andras Kralla

Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств использования топливных карт членом EKRE Калле Грюнталем. Примечательным стало то, что он заправлялся и бензином, и дизельным топливом с разницей в пять минут. Сам политик уже привел три версии того, как это могло произойти.

23 апреля 2023 года Грюнталь залил 21,85 литра дизеля на заправке Olerex в 6:30 вечера и 41,66 литра бензина пятью минутами позже – на той же заправке.

Отвечая на вопросы журналистов Äripäev на прошлой неделе, Грюнталь не смог пояснить, как это произошло. Впрочем, он отметил, что мог просить кого-то отправить какие-то материалы, а в качестве компенсации купил ему бензин. Политик не уточнил, о каких материалах и людях идет речь.

Согласно второй представленной Грюнталем версии, он мог покупать бензин для перевозки пенсионеров или избирателей. Периодически такое происходит, сказал политик.

Третьей версии в четверг вечером поделился однопартиец Грюнталя, председатель EKRE Мартин Хельме в программе «Esimene stuudio».

«Я спросил Калле, что это было», – начал Хельме. По его словам, Грюнталь рассказал ему, что поехал на работу из Пайде в Таллинн и заправил бак, но тут же загорелась лампочка неисправности автомобиля. После этого Грюнталь якобы оставил машину на обочине и позвал на помощь друга. По словам Хельме, Грюнталь заправил машину друга, чтобы тот отвез его назад в Таллинн.

«Я не вижу в этом проблемы», – заключил Хельме.

Уголовное дело возбуждено по статье о хищении. На данный момент объявления не предъявлены.

В начале недели Äripäev писал, что депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков.

Jeep Cherokee Грюнталя работает на дизельном топливе, но пару раз депутат заправлялся и бензином. Однажды это случилось практически в одно и то же время.

Так, 23 апреля 2023 года Грюнталь залил 21,85 литра дизеля на заправке Olerex в 6:30 вечера и 41,66 литра бензина пятью минутами позже – на той же заправке.

Сам Грюнталь не припоминает, отчего это он заправлялся двумя разными видами топлива одновременно: «Я не веду бортовой журнал, а навскидку вспомнить очень сложно».

Вчера издание Eesti Ekspress выяснило, что несколько раз топливной картой Грюнталя пользовались в тот момент, когда сам он сидел в Рийгикогу.