    Медианная зарплата врачей с учетом выплат достигла 3780 евро брутто

    Средняя зарплата в сфере медицины выросла в 2023 году во всех основных профессиональных группах – об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом развития здравоохранения (TAI).

    Средняя почасовая брутто-зарплата врачей, включая регулярные дополнительные выплаты, составляла в марте 22,28 евро.Фото: Андрес Хаабу
    Так, медианная зарплата врачей в марте 2023 года составила 3109 евро в месяц брутто, медсестер и акушерок - 1748 евро, сиделок - 1104 евро, увеличившись в годовом сравнении на 9%, 4% и 9% соответственно, сообщает Институт развития здравоохранения.

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