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Туули Сейнберг

2 октября 2023 в 9:01









Как сэкономить на лекарствах?

Хотя стоимость лекарств в разных аптеках различается довольно мало, все же стоит ознакомиться с ценами на лекарства на различных аптечных порталах. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Люди все внимательнее следят за ценами и стараются экономить на покупках. В том числе – на лекарствах. Как сделать поход в аптеку менее затратным, рассказывает руководитель и автор портала virtuaalkliinik.ee Туули Сейнберг.

С вопросом о том, с какими трудностями сейчас сталкиваются пациенты, Virtuaalkliinik обратился к фармацевту аптеки Benu Pargi Лаури Баару. Вот его наблюдения

• Пациентам не всегда понятно, какие лекарства возмещаются Кассой здоровья, т.е. почему одни лекарства стоят всего несколько евро, а другие (пищевые добавки или безрецептурные препараты, стоимость которых касса не возмещает) – несколько десятков евро. Это может вылиться в значительную сумму, причем перекос будет в сторону добавок: например, 10 евро в месяц за рецептурные лекарства и 100 евро за добавки/безрецептурные препараты.

• Участились случаи, когда люди говорят, что сейчас не могут купить лекарство и ждут зарплаты или пенсии. Все больше людей, по наблюдениям Баара, отказываются от назальных и горловых спреев и других подобных средств.

• Люди, которым приходится тратить на лекарства больше денег, и которые хорошо умеют искать информацию в интернете, перед покупкой сравнивают цены на сайтах аптек и странице ravimiinfo. Биодобавки покупают в интернете, при этом следят за рекламными акциями аптек и интернет-магазинов.

• Люди меньше осведомлены, как сэкономить именно на рецептурных препаратах. Пациенты не понимают, чем отличаются дженерики от оригиналов – как по составу, так и по стоимости. В аптеках до сих пор не слишком часто спрашивают дженерики, а когда фармацевт предлагает различные варианты, то все равно предпочитают оригинальный препарат, даже если он дороже.

Как сэкономить на рецептурных лекарствах?

Рассказывает руководитель отдела лекарственных средств и медицинских изделий Кассы здоровья Эрки Лайдмяэ.

Что такое предельная цена на лекарство, кто ее устанавливает и как часто эти цены пересматриваются?

Если на рынке представлено большое количество лекарственных средств с одним и тем же действующим веществом от разных производителей, то для всей этой группы лекарств устанавливается предельная цена, исходя из которой рассчитывается возмещение Кассы здоровья.

Например, если в аптеке есть лекарства с одним и тем же действующим веществом по ценам 5.60, 8.30, 10.50, 12.80, то предельная цена обычно устанавливается по цене второго по дешевизне лекарства (в данном примере 8.30), и от этой суммы рассчитывается возмещение Кассы здоровья. Если покупатель лекарства предпочитает более дорогой препарат, то увеличивается и часть стоимости, которую оплачивает сам пациент.

Каждый раз, когда в группу лекарств с одинаковым действующим веществом добавляется новый препарат, предельная цена пересчитывается. Поскольку новые препараты обычно дешевле существующих, предельные цены также становятся ниже.

ВАЖНО ЗНАТЬ Хотя стоимость лекарств в разных аптеках различаются довольно мало, все же стоит ознакомиться с ценами на лекарства на различных аптечных порталах (например, apteegiinfo.ee, raviminfo.ee). Там также можно узнать, в каких аптеках вашего района есть запас того или иного препарата, а где его нет в наличии.

Каков перечень лекарств, оплачиваемых Кассой здоровья, и что означает размер скидки?

Больничная касса возмещает лекарства застрахованным лицам с различной скидкой: 50, 75, 90 или 100%. Размер скидки зависит от возраста пациента и заболевания.

Лекарства, возмещаемые Больничной кассой, перечислены в списке льготных лекарств, который устанавливается приказом министра здравоохранения и меняется четыре раза в год.

Скидка вычитается из цены лекарства в момент покупки, пациент оплачивает остаток. За каждое лекарство, отпускаемое по рецепту, надо заплатить плату за рецепт в размере 2,5 евро.

Например: в случае 50%-ной скидки пациент, во-первых, платит 2,50 евро за рецепт. Больничная касса оплачивает 50% оставшейся стоимости лекарства, а вторую половину оплачивает сам человек. Таким образом, если цена лекарства составляет 18 евро, а человек имеет право на 50%-ную скидку, то он оплачивает 2,50 евро за рецепт и половину оставшейся стоимости, т.е. 7,75 евро, а Касса здоровья оплачивает вторую половину, т.е. 7,75 евро.

Влияет ли общий рост цен на стоимость лекарств для конечного потребителя?

Да. В первую очередь это касается лекарств с очень низкой ценой, где затраты на производство составляют значительную часть конечной стоимости.

Конечный потребитель страдает в меньшей степени, чем Больничная касса, поскольку в таких случаях мы корректируем предельные цены в сторону увеличения, когда это необходимо и возможно.

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Что такое рецепт на основе активного вещества? Должен ли я сам заниматься поиском наиболее дешевого варианта лекарства?

Все врачи обязаны выписывать рецепты на основе действующего вещества. То есть врач пишет в рецепте название действующего вещества лекарства, а не торговое название препарата. Лекарства с одним и тем же действующим веществом действуют одинаково хорошо и одинаково безопасны. Попросите врача рецепт на основе действующего вещества, а у фармацевта - самое дешевое лекарство!

Если врач пишет в рецепте торговое название конкретного лекарства, то для этого должны быть медицинские основания. В этом случае у пациента нет другого выбора в аптеке, кроме как купить тот препарат, название которого указано в рецепте.

Дополнительная льгота на лекарство

Существует дополнительная льгота на лекарства, предоставляемая лицам, которые имеют медицинскую страховку и платят не менее 100 евро в календарный год за лекарства, продающиеся по льготным рецептам.

– если сумма составляет менее 100 евро в год, дополнительная льгота не учитывается;

– если сумма составляет от 100 до 300 евро в год, то возмещается 50% от суммы, превышающей 100 евро;

– если сумма превышает 300 евро в год, то возмещается 90% суммы, превышающей 300 евро.

Эта льгота предоставляется автоматически, дополнительная скидка начисляется уже при выкупе лекарства из аптеки. Заявление в Больничную кассу подавать не нужно.