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Николай Андреев

19 октября 2023 в 13:05









Представитель правительства в Ида-Вирумаа: я начал работу уже полгода назад

Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга.

С 16 октября в Йыхви официально приступил к работе представитель правительства в Ида-Вирумаа. На эту должность по итогам конкурса был назначен Яанус Пурга, бывший член правления VKG.

Он отмечает, что, являясь жителем этого уезда, не нуждается в том, чтобы знакомиться с ситуацией, местными предпринимателями и руководителями.

По словам Пурга, фактически он начал работу шесть месяцев тому назад.

«С понедельника – это официально, – сказал он. – Но я помогал региональному министру готовить создание этой должности, начиная с того момента, как был готов коалиционный договор. Именно там эта идея была прописана, со мной консультировались, плюс я как патриот Ида-Вирумаа все равно в этом направлении работал. Как мне сказали на конкурсе, я уже шесть месяцев эту работу делаю».

Настроить раздачу средств

Пурга рассказал, что в последние месяцы работал в Таллинне. Сейчас появился офис в Йыхви, но его наличие не играет большой роли:

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«Вряд ли я буду там сидеть. Как я уже говорил, и как я уже в который раз говорил сейчас об этом с Каей Каллас, я буду заниматься Фондом справедливого перехода, чтобы деньги, связанные с предпринимательством, были использованы таким способом, чтобы принести наибольшую пользу региону. Но я буду курировать не только этот фонд, но и структурные фонды и другую помощь от государства, включая, например, помощь на реновацию зданий и так далее.

Есть определенные недостатки, которые можно ликвидировать. Есть критерии, которые я уже предложил изменить. Мы в Эстонии иногда ставим себе искусственные преграды, которые можно снять, и тогда станет легче».

Яанус Пурга уточнил, что механизм распределения средств из Фонда справедливого перехода останется прежним, но узкие места в этой процедуре, в которой участвуют представители нескольких министерств и учреждений, постараются устранить.

Также круг предприятий, которые имеют право просить субсидии, расширится:

«Нужно помогать предпринимателям, не ставить преграды, а именно помогать, делать за них определенные бюрократические процедуры, которые все равно надо делать. Я думаю, не нужно слишком бояться давать возможность получить помощь большему кругу предприятий. Нужно следить, чтобы возможности были использованы. Это одна очень конкретная вещь, которой я буду заниматься», – сказал представитель правительства.

Инвестфонда Ида-Вирумаа не будет

Весной политики обсуждали также возможность создания отдельного фонда развития Ида-Вирумаа, которым будет распоряжаться представитель правительства в регионе.

«Это были просто фантазии, – прокомментировал Яанус Пурга. – В Рийгикогу и в правительстве это даже не обсуждали. Что обсуждали, так это команду – может быть, дополнительно дать представителю пару человек. Но я в это не верил, и оказался прав. Так что я – генерал без армии».

По словам Пурга, он лично знает многих предпринимателей в Ида-Вирумаа, руководителей местных самоуправлений, знает ситуацию, поэтому ему не нужно начинать работу со знакомства с регионом.

Летом, когда обсуждали возможных кандидатов на эту должность, Меэлис Кууск, исполнительный руководитель Ида-Вируского союза самоуправлений, сказал ДВ, что уезду нужен, скорее, свой представитель в правительстве, а не представитель правительства в уезде.

«Я, конечно, как житель Ида-Вирумаа буду действовать так, будто я представитель Ида-Вирумаа, а не представитель правительства, – сказал Яанус Пурга. – По идее, эти две функции нужно совместить. Но надо иметь в виду, что этот пост все-таки создало центральное правительство, официально я – региональный представитель правительства. Союз самоуправлений Ида-Вирумаа – вот местные люди, которые представляют свой уезд в центре. Эта функция уже существует. Теперь и правительство назначило сюда своего представителя».