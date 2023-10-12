Спецпредставителем правительства в Ида-Вирумаа стал Яанус Пурга

Вельо Коннимойс: сократите расходы на бетон и инвестируйте в учителей
Чтобы не допустить усугубления кризиса образования, правительство должно значительно повысить зарплаты учителям и провести реформу школьной сети, смягчив хроническую нехватку средств в системе образования, пишет руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии, предприниматель Вельо Коннимойс.
Чтобы не допустить усугубления кризиса образования, правительство должно значительно повысить зарплаты учителям и провести реформу школьной сети, смягчив хроническую нехватку средств в системе образования, пишет руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии, предприниматель Вельо Коннимойс.