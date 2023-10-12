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dv.ee

12 октября 2023 в 12:06









Спецпредставителем правительства в Ида-Вирумаа стал Яанус Пурга

Фото: Андрас Кралла

Министр регионального развития Мадис Каллас назначил Яануса Пурга спецпредставителем правительства в Ида-Вирумаа, пишет Delfi. Он приступит к работе 16 октября и будет базироваться в Йыхви.

«Высокая мотивация, глубокие знания, разнообразный опыт, бэкграунд в бизнесе, ясное видение того, что должно происходить в регионе, а также ориентированность на поиск решения говорят в его пользу, – прокомментировал это назначение министр регионального развития Мадис Каллас. – У него есть все предпосылки для того, чтобы преуспеть на этом посту».