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dv.ee

13 октября 2023 в 8:19









Представитель правительства в Ида-Вирумаа будет зарабатывать 5130 евро в месяц

Яанус Пурга. Фото: Andras Kralla

Назначенный представителем правительства в Ида-Вирумаа бывший директор по развитию концерна VKG Яанус Пурга будет получать в этой должности чуть больше 5000 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

Министр по делам регионов Мадис Каллас сообщил, что зарплата специального представителя правительства будет равна окладу вице-канцлера Министерства регионального развития и сельского хозяйства, т.е. 5130 евро брутто в месяц.

На этот пост Яанус Пурга был назначен решением Мадиса Калласа по итогам открытого конкурса, в котором участвовали 34 кандидата. Пурга приступит к работе 16 октября, его офис будет расположен в Йыхви.

Целью создания института регионального представителя правительства является поддержка улучшения социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличение присутствия государства в уезде.