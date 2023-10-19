Суд отклонил апелляцию Турыгина и Потапенко на решение правительства об их экстрадиции
Иван Турыгин (в центре) в суде.Фото: Taavi Sepp / Postimees / Scanpix
Таллиннский административный суд отклонил апелляцию Ивана Турыгина, Сергея Потапенко и членов их семей об отмене решения правительства (принято 7 сентября) об экстрадиции предпринимателей в США.
Таллиннский административный суд постановил, что несмотря на процессуальные недочеты, правительство 7 сентября приняло правовое решение, постановив экстрадировать Турыгина и Потапенко в США. Он рассмотрел аргументы истца, оспаривающие законность действий правительства и пришел к выводу, что ни один из них не указывает на недопустимость экстрадиции.
Это решение не вступило в силу, поскольку на него можно подать апелляцию до 30 октября. Экстрадиция может состояться лишь после окончательного вступления решения в силу.
Адвокат Турыгина и Потапенко Карл Каск (COBALT) сказал, что это решение будет обжаловано. Какие именно аргументы будут использоваться при написании апелляции, он не уточнил, т.к. еще не видел самого текста решения.
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Турыгина и Потапенко в мошенничестве на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. По словам обвинителей, предприниматели обманным путем выманили эти деньги у простых пользователей, предоставляя им услуги облачного майнинга и собирая с помощью ICO деньги на создание первого в мире криптовалютного банка.
21 ноября Турыгин и Потапенко были арестованы и помещены под стражу, где находятся до сих пор. США потребовали их экстрадиции и 7 сентября 2023 года правительство Эстонии приняло решение выдать предпринимателей США.
После этого Турыгин, Потапенко и члены их семей подали четыре жалобы на эти решения, которые были объединены в два дела. 18 октября Таллиннский административный суд принял решение отказать в удовлетворении иска по обоим делам.
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