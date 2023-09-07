Правительство решило выдать криптомиллионеров властям США

Половина нарвских учителей окажутся под угрозой увольнения

Около половины школьных учителей Нарвы могут оказаться под угрозой увольнения из-за недостаточного знания эстонского языка. У преподавателей остается год на то, чтобы овладеть языком, который значительная часть из них и так учат – много лет и без особых успехов.

Около половины школьных учителей Нарвы могут оказаться под угрозой увольнения из-за недостаточного знания эстонского языка. У преподавателей остается год на то, чтобы овладеть языком, который значительная часть из них и так учат – много лет и без особых успехов.