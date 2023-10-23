Новости

dv.ee

23 октября 2023 в 8:58









«Газпром» обещает увеличить поставки газа для Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан недавно встретился с Владимиром Путиным, что не замедлило принести результаты. Фото: Grigory Sysoyev, Scanpix

Как сообщил российский государственный энергетический гигант «Газпром», Венгрия намерена увеличить закупки российского газа этой зимой несмотря на растущую критику на Западе в связи с тем, что эта договоренность финансирует войну в Украине, пишет Politico.

Выступая в воскресенье по государственному телевидению, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «на венгерский рынок поступят значительные дополнительные объемы». Он добавил, что в этом году в Венгрию уже поставлено 1,3 миллиарда кубометров газа сверх существующих контрактов.

«Мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе в предстоящий осенне-зимний период», – сказал Миллер, попавший под санкции США и Великобритании.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, в ходе которых обсуждались поставки газа и нефти, а также поставки ядерного топлива. Ранее Орбан заявил, что Будапешт «не допустит санкций, которые еще больше повысят венгерскую инфляцию», и приостановил обсуждение более жестких ограничений на уровне ЕС.