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dv.ee

20 октября 2023 в 12:42









Eesti Gaas доставит в Финляндию дополнительное судно с газом

Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик. Фото: Liis Treimann

Eesti Gaas во второй половине ноября этого года доставит из США дополнительное судно с целью удовлетворения спроса на газ в Финляндии. В этом сезоне компания готова обеспечить и другие дополнительные поставки на терминал в Инкоо.

«Рынок справится с возникшей вокруг Balticconnector ситуацией, а с помощью терминала в Инкоо можно покрыть объем потребления Финляндии – газа и танкеров в Америке и Европе достаточно, дополнительные поставки можно организовать достаточно быстро, а терминал в Инкоо уже и раньше работал в режиме повышенного спроса на газ», – пояснил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.