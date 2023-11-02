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dv.ee

2 ноября 2023 в 13:02









Латвия запретила автомобили с российскими номерами

Фото: Рауль Меэ

В четверг, 2 ноября, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон «О дорожном сообщении», которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, пишет Delfi.

Закон предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его с территории Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. После этой даты использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено только, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

При этом поправки обязывает, что перед въездом в Латвию лицо, используя электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения, будет обязано подать информацию о транспортном средстве, водителе транспортного средства, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Этот период не должен превышать 24 часов.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, тем самым оказав поддержку Украине в борьбе с государством-агрессором.