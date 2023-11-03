Безработица в США в октябре выросла до 3,9%
«Это по-прежнему один из лучших рынков труда для работников».Фото: KATE MUNSCH, Scanpix
Рост числа рабочих мест в США замедлился сильнее, чем ожидалось. Тогда как уровень безработицы вырос до почти двухлетнего максимума, а темп роста зарплат снизился.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 150 000 в октябре, сообщило
Бюро статистики труда. Прирост рабочих мест произошел в сфере здравоохранения, государственного управления и социальной помощи. Снизилась занятость в обрабатывающей промышленности, но в этом виноваты забастовки.
Сентябрьские данные по новым рабочим местам были пересмотрены в сторону понижения – на 39 000 с 336 000 до 297 000.
В целом рост количества рабочих мест в октябре оказался ниже того, что ожидали аналитики, отмечает
агентство Bloomberg. Экономисты прогнозировали, что в октябре в экономике США будет создано около 170 000 рабочих мест.
3,9%составил уровень безработицы в США в октябре. Это почти столько же, сколько было в сентябре – 3,8%. Но значительно больше апрельского минимума – 3,4%.
Рынок труда в США во многих секторах переживает заметное охлаждение после недавнего постпандемийного взлета, когда работодатели создали миллионы рабочих мест, чтобы не отставать от потребительского спроса.
Рост заработной платы несколько замедлился в октябре, поднявшись на 4,1% по сравнению с предыдущими 12 месяцами и составив 34 доллара в час.
«Это по-прежнему один из лучших рынков труда для работников, которые мы видели за последние 30 лет», – сказал WS
J Джастин Блоеш, профессор экономики Корнелльского университета. «Но сейчас на нем определенно менее жарко, чем в прошлом году».
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