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dv.ee

3 ноября 2023 в 13:31









Безработица в США в октябре выросла до 3,9%

«Это по-прежнему один из лучших рынков труда для работников». Фото: KATE MUNSCH, Scanpix

Рост числа рабочих мест в США замедлился сильнее, чем ожидалось. Тогда как уровень безработицы вырос до почти двухлетнего максимума, а темп роста зарплат снизился.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 150 000 в октябре, сообщило Бюро статистики труда. Прирост рабочих мест произошел в сфере здравоохранения, государственного управления и социальной помощи. Снизилась занятость в обрабатывающей промышленности, но в этом виноваты забастовки.

Сентябрьские данные по новым рабочим местам были пересмотрены в сторону понижения – на 39 000 с 336 000 до 297 000.

В целом рост количества рабочих мест в октябре оказался ниже того, что ожидали аналитики, отмечает агентство Bloomberg. Экономисты прогнозировали, что в октябре в экономике США будет создано около 170 000 рабочих мест.

3,9% составил уровень безработицы в США в октябре. Это почти столько же, сколько было в сентябре – 3,8%. Но значительно больше апрельского минимума – 3,4%.

Рынок труда в США во многих секторах переживает заметное охлаждение после недавнего постпандемийного взлета, когда работодатели создали миллионы рабочих мест, чтобы не отставать от потребительского спроса.

Рост заработной платы несколько замедлился в октябре, поднявшись на 4,1% по сравнению с предыдущими 12 месяцами и составив 34 доллара в час.