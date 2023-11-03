    Рост ставок не обрушил рынок акций? Возможно, эффект нас еще не догнал

    Несмотря на быстрый рост процентных ставок в последние два года, экономика, особенно в США, оказалась весьма устойчивой. Но может быть эффект от роста ставок еще впереди, пишет Дмитрий Фефилов.Фото: Liis Treimann

    Почему беспрецедентный рост ставок в этом году не обрушил рынок акций, который даже после осеннего спада остался в плюсе? Возможно, эффект от рекордного подорожания кредитов еще впереди, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

    Во-первых, не будем торопиться с выводами. Пару месяцев назад акции стоили куда дороже, чем сегодня. Как они закончат год или как они будут себя вести в следующем году – вопросы на триллионы долларов.
    Во-вторых, акции являются формой владения бизнесом. Сами по себе они никак не связаны с процентными ставками. С другой стороны, бизнес, которым владеют держатели акций, зависит от ставок, так как рост стоимости денег ведет к тому, что бизнесу дороже обходится новый капитал для развития, а значит рост замедляется, и прибыль сокращается. Работники предприятий из-за этого либо теряют работу, либо начинают получать зарплату меньше, а значит меньше тратить и покупать услуги и товары других предприятий.
    Все это ведет к снижению экономического роста в целом. Кризис превращается в замкнутый круг, каждое звено тянет за собой ухудшение следующего. А кто захочет покупать акции предприятий, чьи доходы сокращаются или не растут ожидаемыми темпами? Да еще и на фоне сжимающейся экономики. Поэтому цена акций и начинает падать, так как их предпочитают продавать, а не покупать.
    Если же мы теперь посмотрим на нынешнюю ситуацию в целом, то обнаружим, что несмотря на быстрый рост процентных ставок в последние два года, экономика, особенно в США, оказалась весьма устойчивой. Рынок труда тоже в хорошем состоянии. То есть звенья в замкнутом кругу сегодня оказывают позитивное, а не негативное влияние друг на друга. Поэтому продавать акции никто не торопится.
    Но тут нужно учесть один факт – рост ставок имеет эффект замедленного действия. А если учесть, что нынешний рост ставок был одним из самых стремительных в истории, то с определенной долей вероятности можно предположить, что эффект нас еще просто не догнал. Сегодня рынок акций начинает все больше учитывать эту вероятность, из-за чего и снижается последние два месяца. Но как оно будет на самом деле – никто не знает, однако риски подросли.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Пярнуское текстильное предприятие сокращает десятки человек
Банкротство Eviko угрожает академии художеств
88-я неделя войны в Украине: главком ВСУ о «позиционной войне», Пхеньян передал РФ ракеты
Эпицентр
Эксперимент Äripäev: «могильщики» фирм побуждали бизнесмена обманывать партнеров
В уклонении от долгов перед партнерами известный всей Эстонии «могильщик» компаний Рауль Пинт видит «особый шарм».
В уклонении от долгов перед партнерами известный всей Эстонии «могильщик» компаний Рауль Пинт видит «особый шарм».
Все большие материалы
Инвестор
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве. Ему грозит до 115 лет тюрьмы
Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.
Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Все подкасты ДВ
Mнения
Министр финансов предпринимателям: государство вас не забыло!
Государство берет кредиты, находится в авангарде инвестиций в Европе и поддерживает инновации компаний, пишет министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
Государство берет кредиты, находится в авангарде инвестиций в Европе и поддерживает инновации компаний, пишет министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
Все мнения
Интервью
Финансы как по нотам: как заработать музыканту в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект