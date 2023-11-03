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Дмитрий Фефилов

3 ноября 2023 в 8:58









Рост ставок не обрушил рынок акций? Возможно, эффект нас еще не догнал

Несмотря на быстрый рост процентных ставок в последние два года, экономика, особенно в США, оказалась весьма устойчивой. Но может быть эффект от роста ставок еще впереди, пишет Дмитрий Фефилов. Фото: Liis Treimann

Почему беспрецедентный рост ставок в этом году не обрушил рынок акций, который даже после осеннего спада остался в плюсе? Возможно, эффект от рекордного подорожания кредитов еще впереди, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Во-первых, не будем торопиться с выводами. Пару месяцев назад акции стоили куда дороже, чем сегодня. Как они закончат год или как они будут себя вести в следующем году – вопросы на триллионы долларов.

Во-вторых, акции являются формой владения бизнесом. Сами по себе они никак не связаны с процентными ставками. С другой стороны, бизнес, которым владеют держатели акций, зависит от ставок, так как рост стоимости денег ведет к тому, что бизнесу дороже обходится новый капитал для развития, а значит рост замедляется, и прибыль сокращается. Работники предприятий из-за этого либо теряют работу, либо начинают получать зарплату меньше, а значит меньше тратить и покупать услуги и товары других предприятий.

Все это ведет к снижению экономического роста в целом. Кризис превращается в замкнутый круг, каждое звено тянет за собой ухудшение следующего. А кто захочет покупать акции предприятий, чьи доходы сокращаются или не растут ожидаемыми темпами? Да еще и на фоне сжимающейся экономики. Поэтому цена акций и начинает падать, так как их предпочитают продавать, а не покупать.

Если же мы теперь посмотрим на нынешнюю ситуацию в целом, то обнаружим, что несмотря на быстрый рост процентных ставок в последние два года, экономика, особенно в США, оказалась весьма устойчивой. Рынок труда тоже в хорошем состоянии. То есть звенья в замкнутом кругу сегодня оказывают позитивное, а не негативное влияние друг на друга. Поэтому продавать акции никто не торопится.

Но тут нужно учесть один факт – рост ставок имеет эффект замедленного действия. А если учесть, что нынешний рост ставок был одним из самых стремительных в истории, то с определенной долей вероятности можно предположить, что эффект нас еще просто не догнал. Сегодня рынок акций начинает все больше учитывать эту вероятность, из-за чего и снижается последние два месяца. Но как оно будет на самом деле – никто не знает, однако риски подросли.