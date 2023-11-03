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3 ноября 2023 в 11:31









Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве. Ему грозит до 115 лет тюрьмы

Сэм Банкман-Фрид покидает здание суда. Май 2023 года. Фото: Barry Williams

Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.

Сэму Бэнкману-Фриду предъявили в общей сложности семь пунктов обвинения, и по всем его признали виновным, пишет DW

Напомним, Бэнкман-Фрид обвинялся в краже миллиардов долларов у пользователей FTX для выплаты долгов другой своей фирмы, Alameda Research.

Окружной судья США Льюис Каплан назначил оглашение приговора Бэнкману-Фриду на 28 марта 2024 года. Ему грозят десятилетия тюремного заключения, максимально – 115 лет тюрьмы.

Адвокат подсудимого Марк Коэн заявил, что разочарован решением присяжных, но уважает его: «Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит решительно бороться с выдвинутыми против него обвинениями».

Бэнкман-Фрид находится в тюрьме с августа 2023 года после того, как Каплан отменил его освобождение под залог, поскольку тот мог влиять на показания свидетелей обвинения.