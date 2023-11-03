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dv.ee

3 ноября 2023 в 15:17









Михал: маслозавод будет достроен, но для этого придется поменять закон

Министр климата Кристен Михал пояснил – в правительстве искали решение, которое позволило бы запустить завод хотя бы временно. Фото: Liis Treimann

По словам министра климата Кристена Михала, для того, чтобы спасти проект маслозавода и все же запустить производство, необходимо поменять законодательство.

В пятницу Михал утвердил отчет об оценке воздействия на окружающую среду Enefit 280-2 при условии, что завод сможет работать до конца 2034 года. Кроме того, министр представил в Рийгикогу необходимые правовые поправки для выдачи срочного комплексного разрешения.