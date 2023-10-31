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dv.ee

31 октября 2023 в 15:00









Каллас – о будущем маслозавода: правительство обсудит три варианта

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Правительство обсудит три различных варианта строительства Аувереского маслозавода, заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью Vikerraadio.

В решении суда говорится о том, что в долгосрочной перспективе маслозавод Enefit 282 не будет соответствовать климатическим целям Эстонии, однако существующее законодательство не позволяет выдавать временное комплексное разрешение.

«В настоящее время есть три варианта, которые мы обсудим в правительстве в четверг. Первый – не продолжать строительство завода. Это означает, что экономический эффект будет примерно следующим: инвестированные 330 млн евро плюс необходимые 23 млн евро будут списаны, а 450 человек не будут трудоустроены на заводе. Возможно, также придется закрыть и шахту "Эстония", что означает сокращение 680 рабочих мест», – сказала Каллас, передает rus.err.ee.

Второй вариант, по словам Каллас, заключается в том, чтобы отложить процедуру получения комплексного разрешения до принятия закона о климате.

Наиболее вероятным Каллас считает третий вариант – продолжить строительство завода и внести в закон поправки, чтобы можно было выдавать временные комплексные разрешения или уточнить существенные критерии, по которым комплексное разрешение становится недействительным: «Это означает, что мы установим очень четкий срок, в течение которого будет работать такой завод».