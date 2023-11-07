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Инвестор Тоомас

7 ноября 2023 в 13:18









Инвестор Тоомас: эй, Apple, я не вижу ажиотажного спроса на яблоки

Продажи продукции Apple замедляются, потому что у людей становится меньше денег из-за высоких процентных ставок. Фото: Andras Kralla

Корпорация Apple, которая есть в моем портфеле, опубликовала квартальные результаты. Они превзошли ожидания аналитиков, но инвесторы обеспокоены углубляющейся нисходящей тенденцией и ростом стоимости акций в сравнении с доходностью.

Прибыль на акцию составила $1,46, превысив ожидания аналитиков на 7 центов. Оборот в $89,5 млрд также оказался лучшим результатом, чем прогнозировали эксперты.

Тем не менее, после презентации результатов в четверг 3 ноября акции яблочной корпорации упали на 3 процента на вторичном рынке, в пятницу снижение продолжилось.

Причина проста – недостаточно превзойти ожидания аналитиков, если нет роста. И именно с последним у Apple проблемы. Мало того, что выручка от продаж Apple снизилась четвертый квартал подряд, финансовый директор компании Лука Маэстри заявил, что в последнем квартале этого года роста также не ожидается. И это при том, что на последний квартал приходится месяц рождественских распродаж, самое время приобретать дорогостоящие подарки! Однако, если верить предупреждению Маэстри, последний квартал этого года будет сопоставим с аналогичным периодом прошлого года.