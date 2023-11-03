    Инвестор Тоомас: путешествие до луны и обратно на First North

    TextMagic остается одной из успешных акций на First North, которая по-прежнему торгуется выше цены подписки. Фото: Andras Kralla

    Я иногда с ностальгией вспоминаю события на местной бирже, которые происходили пару лет назад, когда акции компаний ежедневно ставили рекорды, а новые IPO заведомо были успешными. Посмотрим, кто все еще в игре, а кто уходит на дно.

    Уже тогда это казалось чем-то слишком хорошим, чтобы продолжаться всегда. Если два года назад среди активных инвесторов была расхожей фраза to the moon (до луны), то сегодня ее вполне можно закончить словами группы Savage Garden «To the moon and back» (До луны и обратно).

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