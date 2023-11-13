    Поезд из Вильнюса в Ригу начнет курсировать с 27 декабря

    Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс-Кайшядорис-Шяуляй-Йонишкис-Елгава-Рига. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Первый поезд из Вильнюса в Ригу должен отправиться 27 декабря, сообщила литовская пассажирская железнодорожная компания LTG Link, входящая в группу Lietuvos gelezinkeliai.

    Компания отмечает, что дата первого рейса еще может быть скорректирована, передает «Телеграф».
    «Мы надеемся, что в будущем он (маршрут – BNS) будет дополнен сообщением с Таллинном, а после строительства железнодорожной линии Rail Baltica мы сможем ездить к соседям еще быстрее и комфортнее», – сообщила заместитель министра транспорта Литвы Лорета Маскалёвене.
    Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс-Кайшядорис-Шяуляй-Йонишкис-Елгава-Рига, они смогут составить конкуренцию автотранспорту.
    По словам временного руководителя LTG Link Гедиминаса Шечкуса, по этому маршруту люди смогут путешествовать без пересадок, а поезд также будет адаптирован к индивидуальным потребностям людей.
    В настоящее время компания ведет подготовительные работы для нового маршрута – с латвийским управляющим инфраструктурой уже подписано соглашение об использовании железных дорог.
    LTG Link обратилась к латвийским и европейским властям за необходимыми разрешениями на прохождение международных маршрутов на территории Латвии, также решаются другие вопросы по организации нового маршрута в соответствии с латвийскими требованиями, разрабатывается пакет услуг.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Инвестор неправильно понял LHV: акций нет, деньги ушли
Эксперты прогнозируют снижение процентных ставок уже в июне
Начался суд над бывшими работниками эстонского филиала Danske Bank
Эпицентр
33 минуты до новой жизни. Господи, помилуй, за мой грешный взгляд Фоторепортаж из закулисья мира красоты
Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».
Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».
Все большие материалы
Инвестор
Крупнейший частный инвестор Enefit Green Олег Осиновский: эти акции – как банковский депозит
Крупнейший частный акционер Enefit Green Олег Осиновский сравнивает акции предприятия с банковскими депозитом, а Яак Роосаре продал большую часть своих бумаг, но полагает, что они сохранят популярность.
Крупнейший частный акционер Enefit Green Олег Осиновский сравнивает акции предприятия с банковскими депозитом, а Яак Роосаре продал большую часть своих бумаг, но полагает, что они сохранят популярность.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: без мата со ставкой не разобраться? Пауэлл ругнулся из-за экоактивистов
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ярослав Тавгень: проект застройки Горхолла хорош - только Горхолл там лишний
Проект застройки территории развалин Горхолла, представленный городом, выглядит симпатично, но его потенциальные недостатки слишком серьезные, чтобы их игнорировать, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Проект застройки территории развалин Горхолла, представленный городом, выглядит симпатично, но его потенциальные недостатки слишком серьезные, чтобы их игнорировать, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Все мнения
Интервью
Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект