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dv.ee

31 октября 2023 в 10:44









Не допущенные до Rail Baltica турецкие подрядчики судятся с Латвией

Строительство Rail Baltica в Латвии, фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Объединение турецких компаний IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. и Doğuş İnşaat Ve Ticaret A.Ş. обратились в суд против Латвии. Истцы хотят отменить решение Бюро по надзору за закупками (БНЗ, IUB) и добиться временного урегулирования в закупке на строительство основной железнодорожной трассы Rail Baltica, из которой их, по сути, исключили.

По мнению турецких предпринимателей, решение IUB об исключении одного из двух претендентов в самом конце такой объемной закупки государственного значения противоправно, юридически не обосновано и противоречит интересам Латвии, сказано в их заявлении для СМИ, пишет Rus.LSM.

«Во-первых, наиболее выгодное с хозяйственной точки зрения предложение сделало объединение подрядчиков из Турции, и изначально разница сумм [между ним и предложением другого кандидата] составляла почти миллиард евро. Сейчас, после переговоров, в результате которых второй претендент – совместное предприятие из Италии, Франции и Польши – снизил стоимость своего предложения, разница все равно составляет более полумиллиарда, а именно 536 415 263,64 eвро», – заявляют турецкие подрядчики.

Истцы намекают на то, что решение могло быть политически мотивированным, поскольку у заказчика, Eiropas Dzelzceļa līnijas, уже есть действующий договор на проведение строительных работ со вторым претендентом, и этот договор сейчас находится в стадии выполнения.

Также они утверждают, что ссылка на Службу госбезопасности, которая стала поводом для отстранения IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. и Doğuş İnşaat Ve Ticaret A.Ş., имела бы смысл, если бы Eiropas dzelzceļa līnijas организовывала строительство для сферы обороны и безопасности – тогда по законам ЕС и Латвии можно заключать строительные договоры вообще без закупочной процедуры. Но при том, как была организована нынешняя закупка, рекомендация СГБ с юридической точки зрения не может быть обязывающей.

Наконец, турецкие предприниматели допускают, что СГБ не проводила полноценную оценку второго претендента, ведь иначе, по их мнению, заключение ведомства было бы иным, поскольку один из участников победившего объединения E.R.B Rail Baltica JV – итальянская Rizzani de Eccher S.P.A. – продолжает работу на территории РФ, несмотря на вторжение РФ в Украину.