Темпы роста эстонских стартапов замедлились, а число работников сократилось
По состоянию на конец третьего квартала крупнейшими работодателями среди эстонских стартапов были Wise (1896 сотрудников), Bolt (1287 сотрудников) и Swappie (461 сотрудник). На фото – основатель Bolt Маркус Виллиг. Фото: Raul Mee
Оборот эстонских стартапов в годовом сравнении увеличился на 11% до 1,69 миллиарда евро. За год рост замедлился.
Руководитель Startup Еstonia Эве Пеэтерсон признала, что трудные времена в экономике влияют и на стартапы: «Стартапы продолжают расти, но темпы роста замедлились. Это не обязательно плохо, потому что вместо агрессивного роста последующие шаги продумываются более тщательно и риски оцениваются серьезнее, чем раньше, что обеспечивает стабильность и устойчивость технологического сектора в трудные времена».
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