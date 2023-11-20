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dv.ee

20 ноября 2023 в 8:49









Йоаким Хелениус вышел из Eesti 200

Предприниматель Йоаким Хелениус. Фото: Raul Mee

Предприниматель Йоаким Хелениус сообщил сегодня, что вышел из партии Eesti 200. Хелениус недоволен нынешним руководством, а также не поддерживает избранного председателем Маргуса Цахкна, пишет Rus.Postimees.

Член Eesti 200 и крупный спонсор Хелениус назвал прошедшие на минувших выходных выборы председателя партии фарсом и перед голосованием призывал однопартийцев в них не участвовать. В отправленном на прошлой неделе однопартийцам письме он заявил, что в результате плохого руководства Eesti 200 находится в глубоком кризисе.

По оценке Хелениуса, с момента коалиционных переговоров руководство Eesti 200 приняло много неверных решений: «Наша очень хорошая предвыборная программа была выброшена за борт ради высоких постов, после этого одно плохое решение следовало за другим».