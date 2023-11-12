Новости

dv.ee

12 ноября 2023 в 14:30









Кристина Каллас не будет баллотироваться в председатели Eesti 200

Министр образования Кристина Каллас. Фото: Tanel Meos

Министр образования Кристина Каллас в письме членам партии в воскресенье сообщила, что считает разрешение кризиса образования своим абсолютным приоритетом, в связи с чем приняла решение не баллотироваться на пост председателя Eesti 200, пишет rus.err.ee.

По словам Каллас, настали сложные времена как для правительства, так и для Eesti 200, поскольку Эстонию необходимо вывести из кризиса.

«В такие моменты очень важно, чтобы лидеры установили четкие приоритеты и цели по выходу из кризисов. У нас кризис образования, который возник в результате десятилетий непринятия решений. Я считаю, что разрешение кризиса образования является моим абсолютным приоритетом, в связи с чем я решила не баллотироваться сейчас в председатели Eesti 200. Невозможно выполнить две большие задачи одновременно так, чтобы обе были выполнены правильно и хорошо», – сказала Каллас.

На пост председателя баллотируется министр иностранных дел Маргус Цахкна вместо Лаури Хуссара, который подал в отставку с поста главы партии. Члены Рийгикогу Лийза Пакоста и Хендрик Террас еще не сообщили, хотят ли баллотироваться на этот пост.