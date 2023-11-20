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Ану Йыги

20 ноября 2023 в 9:34









Новейшая финская АЭС встала из-за неисправности

Финская АЭС Olkiluoto 3, запустившаяся в штатном режиме с апреля, вчера вечером остановила работу. Фото: TVO

Производство электроэнергии на новейшей атомной электростанции Финляндии Olkiluoto-3 было прервано вчера вечером после того, как была обнаружена неисправность в турбинном отделении.

По словам владельца станции Teollisuuden Voima (TVO), причина сбоя в настоящее время выясняется. В TVO сообщили, что предоставят дополнительную информацию по мере того, как станет известно, когда производство энергии на энергоблоке снова будет запущено.