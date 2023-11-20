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Лаура Сакс

20 ноября 2023 в 12:38









Вышедший из Eesti 200 Хелениус надеется на революцию в финансировании партий

Предприниматель и бывший член Eesti 200 Йоаким Хелениус прогнозирует, что первая половина нового года будет очень трудной с экономической точки зрения. Фото: Raul Mee

Предприниматель Йоаким Хелениус, раскритиковав Eesti 200, вышел из партии, но теперь планирует по-другому участвовать в формировании экономической и бюджетной политики, у него есть революционные идеи и относительно поддержки политических партий.

Больше всего его возмутили слова нового председателя Eesti 200 Маргуса Цахкна о том, что Хелениус является олигархом. «Если доходит до того, что меня называют олигархом, который хочет купить партию, то это грустное обвинение, - сказал он. - Все, кто знает мою деятельность в партии, знают, что я никогда не просил у партии одолжений или чего-либо еще».