    Кылварт: игнорирование коалицией проблем вынуждает начать сбор подписей за отставку Каллас

    Лидер центристов Михаил Кылварт идет в атаку.Фото: Liis Treimann

    Прошедшие на минувших выходных общие собрания Партии реформ и Eesti 200, а также решение увязать голосование по семи законопроектам с вотумом доверия говорят о том, что изменений в политике правительства не будет, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Поэтому центристы начнут сбор подписей за отставку Каи Каллас. Желающие также смогут отправить премьер-министру рождественское письмо.

    По словам Кылварта, риторика партнеров по коалиции на выходных была сосредоточена на попытках обосновать свои действия, а не на признании ошибок. «Правительство решило увязать с вотумом доверия голосование по семи законопроектам, однако таких голосований, вероятно, будет больше. Центристская партия не доверяет нынешнему правительству и премьер-министру, однако можно быть уверенным, что, несмотря ни на что, коалиция продолжит держаться за власть и изменений не произойдет», - сказал он.
    Поскольку изменения начинаются не с парламента, Центристская партия начнет кампанию «Кая, уходи!». По словам Кылварта, рождественские письма и петиция должны стать сигналом того, что не всех устраивают действия правительства. «Рождество – это время загадывать желания, время, когда происходят чудеса. Призываем всех жителей Эстонии, которые не поддерживают недальновидную, лживую и наносящую вред экономике политику, присоединиться к нашей инициативе», – сказал Кылварт.
    Лидер Центристской партии отметил, что Кая Каллас потеряла доверие людей – почти 70% желают ее отставки. «Экономика Эстонии падает семь кварталов подряд, однако правительство занято повышением налогов, введением автоналога и налоговой реформой, которая выгодна лишь наиболее обеспеченным. Также многие заявления премьер-министра, например, в адрес оппозиции, учителей и президента не были взвешенными и достойными. Каждый сам решит, почему стоит поставить подпись или отправить главе правительства рождественское поздравление», – отметил Кылварт.
    Подписать петицию можно будет с четверга на портале rahvaalgatus.ee, свое мнение можно выразить также в палатках Центристской партии по всей Эстонии.
    Кампания продлится до 15 декабря.

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