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Мадле Липпус

16 ноября 2023 в 4:00









Вице-мэр Таллинна: городское планирование упростится, если избавиться от «зомби»

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) Фото: Andras Kralla

В случае с утвержденными планировками следует смотреть не столько на то, сколько их, но и на содержание. Либерализация строительства сама по себе не заставит рыночные цены на жилье снизиться, зато может способствовать хаотичному разрастанию города, полагает вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).

Недавно член Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере написал в обзорной статье , будто в градостроительстве Таллинна ситуация вышла из-под контроля. Однако его рассуждения игнорируют ключевую мысль: если вы хотите системных решений, более качественного городского пространства и более прозрачной процедуры утверждения планировок, необходимо сперва дать пространство для маневра. И обновление градостроительных процедур уже идет.

С весны, когда у Таллиннского департамента городского планирования появился новый руководитель, сам департамент тоже постепенно менялся. В нем создан отдел разработки и только что завершился конкурс на должность руководителя службы детального планирования. Задачей последнего будет, среди прочего, переосмысление работы отдела с целью сделать процедуру утверждения планировок более понятной и стать надежным партнером в разработке качественных пространственных решений.

К скорости реализации планов претензий тоже нет – на прошлой неделе руководство города утвердило три детальных плана – в Кесклинне и Каламая. Чтобы городское пространство было более качественным, эти планы также потребуют проведения архитектурного конкурса как для планируемых новых зданий, так и для улиц.

В планировке новых детских садов происходит революция. Новая бюджетная стратегия города, принятая месяц назад, предполагает, что они должны располагаться в 15 минутах ходьбы от дома. Она предусматривает проектирование шести новых детских садов именно в тех районах, где в садах на данный момент не хватает мест.

Давайте не будем зацикливаться на цифрах

Однако, оценивая развитие области планирования, не стоит зацикливаться только на процедурных цифрах – сколько детальных планов было инициировано, принято или отклонено. Также важно оценить содержание и объем детальных планировок – одни охватывают один участок, другие – целый квартал. Целью утверждаемых планировок является комплексное и сбалансированное развитие города

Расширение возможностей для строительства само по себе не отрегулирует рыночные цены, зато оно может оказать негативный эффект – способствовать хаотичному разрастанию города. Массовое частное строительство едва ли быстро обеспечит горожан вожделенным доступным жильем. Для этого необходима жилищная политика, направленная на сотрудничество государства и местного самоуправления, а также улучшение качества общего планирования, которое позволит вписать новую застройку в существующую среду и правильно определить ее объем.

Помимо систематических изменений в организации труда, необходимо также пересмотреть рабочие задачи, чтобы сделать работу более эффективной – чтобы можно было управлять рабочими процессами и концентрироваться на том, что действительно важно. К сожалению, не все планировки соответствуют действующей сегодня стратегии развития Таллинна – например, запланированные объемы могут быть слишком велики для конкретного места, они не позволяют сохранить зеленые зоны – что затрудняет продолжение проектов в задуманном ключе.

В таких местах, чтобы продолжить разработку детальной планировки, необходимо изучить генеральные планы, уточнить их и при необходимости рассмотреть возможность обновления общего видения города. Сегодня также прорабатываются пересмотр общих планировочных задач и определение необходимости инициирования новых тематических планов, чтобы внести ясность на местах.

Чтобы ускорить процесс детального планирования, важно также спрогнозировать объем работ, что до сих пор было довольно сложно – в регистре планировок можно найти более 70 детальных планов, начатых давно, а затем заброшенных в долгий ящик на годы (так называемые планы-зомби). На заседании на этой неделе мы приняли решение прекратить рассмотрение более 20 таких планировок, в ближайшие месяцы на заседаниях будет принято решение о прекращении еще примерно 50.