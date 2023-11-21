    Производитель мебели хочет сократить всех сотрудников

    Андрес Элкен, действующий член правления Disekt ST, фото сделано в 2008 году.Фото: Maris Ojasuu

    Работающий 32 года производитель мебели, снабжавший отели и рестораны, планирует уволить всех 11 сотрудников. Причиной стало отсутствие заказов.

    Компания Disekt ST известила о планах уволить сотрудников Кассу по безработице, пишет Ärileht. По словам одного из руководителей, увольнения пока обсуждаются, и соответствующее решение будет принято в конце месяца.
    Disekt ST работает с 1991 года, изготовляя мебель и детали интерьера по спецзаказам. Его клиенты – банки, отели, офисы, рестораны, кафе, бары, магазины.
    Доход Disekt ST в 2022 году составил 401 166 евро, что на 12,6%, чем в 2021 году. Однако это не помогло компании избежать убытков в 7032 евро (после прибыльного 2021 года это падение на 238%).

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