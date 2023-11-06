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Лаура Сакс

6 ноября 2023 в 14:10









Рынок труда в октябре: безработица растет, найти новую работу становится все сложнее

В Кассе по безработице уверены, что в новом году безработица достигнет пика. Фото: Raul Mee

Рост безработицы в октябре не стал неожиданностью для Кассы по безработице. По данным кассы, безработица росла историческими темпами.

В начале октября было зарегистрировано 48,7 тыс. безработных, к концу месяца их количество выросло до 50,3 тыс. Уровень безработицы достиг 7,5%. Специалист по коммуникациям Кассы по безработицы Анника Коппель пояснила, что первая половина месяца была на удивление спокойной, а число безработных осталось на том же уровне. Активный прирост начался во второй половине месяца и стал весьма неожиданным.