Ребенок в Петербурге, дача в Ленинградской области – для многих семей закрытие границы станет катастрофой

Тысячи жителей Ида-Вирумаа регулярно ездят в Россию. Многие из них – до ближайших автозаправок, где топливо в пересчете на наши деньги стоит 55-65 центов за литр. Но и дальше от границы часто встречаются машины с эстонскими, а также с финскими номерами. В приграничье сохраняются тесные семейные связи, и недвижимостью на территории РФ продолжают владеть граждане или постоянные жители ЕС.
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