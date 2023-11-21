    Ребенок в Петербурге, дача в Ленинградской области – для многих семей закрытие границы станет катастрофой

    Типичная картина воскресного вечера в Ивангороде: длинная очередь машин с эстонскими номерами, которые после выходных возвращаются домой.Фото: Николай Андреев

    Тысячи жителей Ида-Вирумаа регулярно ездят в Россию. Многие из них – до ближайших автозаправок, где топливо в пересчете на наши деньги стоит 55-65 центов за литр. Но и дальше от границы часто встречаются машины с эстонскими, а также с финскими номерами. В приграничье сохраняются тесные семейные связи, и недвижимостью на территории РФ продолжают владеть граждане или постоянные жители ЕС.

    Столкнувшись с многочисленными сложностями, некоторые продают дома в России. Но жители ЕС продолжают и покупать или получать в наследство российскую недвижимость. Весной 2022 года правительство РФ обязало проводить такие сделки через специальную комиссию, но она не справилась с наплывом заявлений, и ограничения вскоре отменили.

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