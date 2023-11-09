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Алексей Шишкин

9 ноября 2023 в 11:17









Нарве приготовиться, железный занавес падает с двух сторон

Грядущее закрытие РФ пункта пропуска Ивангород для транспорта и однозначно позитивная реакция на него эстонских властей – очередной шаг на пути к железному занавесу на восточной границе. Хорошо это или плохо, но жителям Ида-Вирумаа стоит приготовиться к тому, что привычный «транзитный» образ жизни становится невозможным.

Журналист ДВ Алексей Шишкин. Фото: Андрас Кралла

В 2019 году рэперы Nublu и Gameboy tetris выложили на Youtube клип на песню Für Oksana, более известную по строчке «Привет, город Нарва». Хитом (уже более 7 млн просмотров!) она стала благодаря ироничному, гиперболизированному, но во многом точному отражению реальной жизни в приграничном городе.

«Заправлюсь в Ивангороде – там дешевле», – четыре года назад в этой строчке не было никакой крамолы. Она фиксировала, что для многих жителей Нарвы рубеж между Эстонией и РФ – условность, жизнь на две страны, или по крайней мере использование преимуществ обеих, – вполне естественное состояние.

И в этом не стоит видеть что-то дурное. Даже после аннексии Крыма в 2014 году РФ и Эстония оставались не друзьями, но соседями с прохладными деловыми отношениями. Туризм, транзитная торговля оставались важными отраслями совместной экономики.

Все изменила сначала эпидемия COVID-19, а затем полномасштабное вторжение в Украину. В условиях войны, в которой Таллинн однозначно встал на сторону Киева и осудил Москву, активность на восточном направлении из неприоритетной стала считаться подозрительной, если не опасной.

После введение санкций на множество категорий товаров, запрета на въезд граждан РФ в Эстонию по краткосрочным визам, а затем и автомобилей на российских номерах, не только бизнес, но даже бытовые повседневные взаимодействия между двумя странами вынужденно угасают.

Очередной вешкой на этом пути станет закрытие для транспорта пункта пропуска Ивангород. На прошлой неделе анонсированный еще в 2022 году проект обрел конкретные очертания.

В итоге главными пострадавшими станут те жители Эстонии, кто регулярно путешествовали в РФ по личным делам, и ориентированный в той или иной степени на РФ логистический бизнес, и без того дышавший на ладан.

Согласно постановлению правительства РФ, мост Дружбы превратится в тупик с 1 февраля 2024. Переходить границу здесь смогут лишь пешеходы. Велик соблазн не вписывать это решение в общий контекст отношений между странами. Ведь пункт пропуска закрывается на ремонт, который ему давно уже был прописан.

Вот только в 2022 году по сравнению с 2019-м поток транспорта через Ивангород, по данным Департамента полиции и погранохраны, сократился почти вдвое с более чем 670 до примерно 330 тысяч пересечений на авто, грузовиках и автобусах.

Особенно пострадала «автобусная» категория – тут обвал аж в три с лишним раза. Уверен, в изменившихся условиях, когда через границу ездят в основном уже не туристы, а только те, кому это действительно нужно, даже ветхий КПП мог бы еще послужить.

Лично я вижу три возможных резона для «ремонта». Первая – инерция бюрократической системы, которая как запланировала ремонт еще до начала войны в Украине, так и запускает его в принципиально новых условиях.

Вторая – коррупционные договоренности, если кому-то был обещан в 2020-м или 2021-м подряд на ремонт, он его получит. Ну и третья – мелкая месть Таллинну за прежние ограничительные меры.

Заявляла же спикер МИД РФ в октябре, что Москва «продумывает ответ» на запрет въезда в ЕС на российских номерах. Вот он к ноябрю и подоспел: сперва фактически заблокирован был въезд в РФ через европейскую сухопутную границу для граждан Украины, а теперь еще и Эстония лишается своих самых популярных «ворот» в Россию.

Прежняя прозрачность границ в обозримом будущем не вернется, лучше от нее отвыкать.

И вот с «местью», кажется, не задалось. С тревогой о грядущем закрытии высказались разве что те, кому оно непосредственно навредит – транспортные компании. На Тоомпеа же решению РФ едва ли не аплодировали.

«Я считаю, что это прекрасно, что Россия его (погранпункт) закрывает. В Россию действительно не обязательно ехать», – заявила 8 ноября премьер-министр Кая Каллас в Рийгикогу. Солидарна с ней по этому вопросу и правая оппозиция. Лидеры партий EKRE и Isamaa прямо говорят о необходимости вовсе закрыть восточную границу.

В итоге главными пострадавшими станут те жители Эстонии, кто регулярно путешествовали в РФ по личным делам, и ориентированный в той или иной степени на РФ логистический бизнес, и без того дышавший на ладан.

Для властей по обе стороны реки закрытый шлагбаум в Ивангороде – логичная ступенька вверх по лестнице международной эскалации. И я готов заключить с любым желающим пари, что если пункт пропуска действительно закроют, то по меньшей мере в ближайшую пятилетку движение через него не возобновится.

Тем в Эстонии, кто еще не привык к мысли о том, что железный занавес падает, и падает сразу с двух сторон, стоит приготовиться. Прежний образ жизни с поездками в Ивангород за бензином и в «глубинную Россию» для встреч с родными вести затруднительно уже сегодня, и будет еще трудней. Прежняя прозрачность границ в обозримом будущем не вернется, лучше от нее отвыкать.