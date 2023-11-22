Российские автодилеры судятся с Renault из-за его ухода из РФ
Renault остановил свою деятельность в России в марте 2022 года.Фото: Shutterstock
Дилерские холдинги РТДС и «БН-моторс» первыми из участников российского авторынка подали иски к французскому производителю Renault после ухода компании с рынка РФ.
РТДС обратился в Арбитражный суд Москвы. Автодилер имел четыре салона французской марки и теперь требует 534 млн рублей. Предварительное заседание запланировано на 27 ноября.
«БН-моторс» подал два иска на общую сумму 228 млн рублей в Арбитражный суд Калужской области. Рассмотрение дела начнется 28 мая 2024 года.
«Мы хотим создать прецедент, чтобы остальные могли пойти по нашим стопам. Есть еще как минимум 10 дилеров, которые хотят подать иски к Renault», – рассказал «Ведомостя
м» председатель совета директоров «БН-моторс», президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Алексей Подщеколдин.
Renault остановил свою деятельность в России в марте 2022 года. Активы компании перешли в госсобственность, при этом группа получила опцион на обратный выкуп своей доли в «АвтоВАЗе» (67%) в течение 6 лет. На бывшем заводе Renault в Москве теперь собирают автомобили «Москвич» на базе китайских JAC.
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