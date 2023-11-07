Новости

dv.ee

7 ноября 2023 в 9:05









Продажи новых коммерческих автомобилей начали расти

Среди автомобильных марок покупатели в октябре чаще всего отдавали предпочтение Toyota (продано 355 автомобилей), за ней следовали Škoda (216) и KIA (154). Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Во второй половине этого года продажи новых легковых автомобилей оставались стабильными. По сравнению с прошлым годом продажи и вовсе находятся в положительной динамике, сообщила AMTEL (Ассоциация компаний по продаже и обслуживанию автомобилей).

В Эстонии в октябре было продано 1726 новых легковых автомобилей, примерно в таком же диапазоне (1700-1800) продажи были в июле, августе и сентябре. В то же время по сравнению с октябрем прошлого года продажи новых авто выросли на 3,2%.