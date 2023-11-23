Фонд справедливого перехода отказался выделить VKG 10 млн евро на строительство завода
Viru Keemia Grupp (VKG) получила отказ из Фонда справедливого перехода — компания ходатайствовала о выделении дотации на сумму порядка 10 млн евро на строительство завода по переработке пластиковых отходов, сообщает Põhjarannik.
Поддержка Фонда справедливого перехода составила бы менее 10% от общей сметы строительства завода (иллюстративное фото).Фото: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
Речь идет о предприятии по переработке пластиковых отходов в промышленной зоне Кохтла-Ярве на территории бывшего завода удобрений Nitrofert, построить его собирается дочерняя компания концерна, VKG Plastic, информирует Põhjarannik
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Согласно планам VKG, завод сможет перерабатывать до 30 000 тонн пластиковых отходов в год, производя до 22 000 тонн пиролизного масла для нефтехимических предприятий.
Как отмечает руководство Viru Keemia Grupp, в строительство производства планируется инвестировать порядка 130 млн евро, из которых поддержка Фонда справедливого перехода составила бы менее 10%.
Проблема в том, что в процессе сжигания пластика, произведенного на базе нефти, образуются кокс и газ, которые позднее будут сожжены.
Однако правила Фонда справедливого перехода исключают сжигание ископаемого топлива, пояснил представитель министерства финансов.
VKG не планирует отказываться от строительства завода из-за нежелания Фонда справедливого перехода выделить запрошенные 10 млн евро поддержки, однако сроки его возведения будут сдвинуты, заявил председатель правления концерна Ахти Асманн.
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