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Николай Андреев

2 ноября 2023 в 7:27









Новый клиент электросетей VKG будет потреблять энергии, как три города

Здания VKG Elektrivõrgud в Нарве. Фото: Николай Андреев

Крупнейший в странах Балтии фонд прямых инвестиций BaltCap, точнее созданный им недавно фонд BaltCap Infrastructure Fund II стоимостью 200 миллионов евро приобретает у концерна VKG его электросетевую компанию VKG Elektrivõrgud. Это вторая по размеру электросетевая компания в Эстонии после Elektrilevi.

Покупатель объявил, что будет развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей и хранения энергии. Необъявленным осталось то, что электросетевая компания готовится получить самого большого клиента – нарвский завод магнитов Neo Performance Materials (NPM).

Стоимость сделки между VKG и BaltCap не разглашается, ее еще должен одобрить Департамент конкуренции. На прошлой неделе BaltCup подал необходимое заявление, в VKG ожидают, что оно будет одобрено в течение месяца, после чего сделка будет завершена.

Сеть состоит из 946 км линий электропередачи и 374 подстанций низкого, среднего и высокого напряжения. За прошлый год она поставила клиентам 250 000 МВтч электроэнергии. Территория обслуживания VKG Elektrivõrgud – Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, но за некоторыми исключениями.

Так, за пределами своей территории обслуживания VKG Elektrivõrgud обеспечивает энергией завод ветряков Freen в промпарке Кохтла-Ярве – через прямое соединение со своей электростанцией. В Силламяэ собственная электростанция и отдельная от VKG Elektrivõrgud сеть есть у предприятия NPM Silmet. Нарвский промпарк тоже сможет не использовать сеть VKG Elektrivõrgud, а напрямую подключиться к Балтийской электростанции.

При этом VKG выступает против прямого подключения в Нарве на своей территории обслуживания, хотя обеспечил прямое подключение в промпарке Кохтла-Ярве на территории обслуживания Elektrilevi.

Промпарк без обычной электросети

На территории обслуживания VKG Elektrivõrgud расположены нарвские электростанции, в том числе ближайшая к Нарве Балтийская электростанция, а также Нарвский промпарк Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA), в котором располагается несколько крупных предприятий и строится завод магнитов NPM.

Закон позволяет потребителям, которые находятся не далее шести километров от электростанции, проложить кабель напрямую и покупать электричество без сетевой платы. Для Нарвского промпарка IVIA спроектировано два таких прямых соединения от Балтийской электростанции до каждой площадки промпарка – Кулгу и Кадастику.

Каждое предприятие, расположенное в промпарке, сможет использовать эту возможность, чтобы экономить на сетевой плате за электричество, но должно будет сделать некоторые инвестиции в то, чтобы переключиться из сети VKG Elektrivõrgud на прямую линию к электростанции.

Строительство нарвского завода магнитов NPM. Фото: Николай Андреев

«У нас получено разрешение на строительство, – рассказал руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов. – Мы находимся на стадии согласования формулы цены на электричество для наших потребителей».

По словам Орлова, когда возникла идея обеспечить прямое подключение, сетевая плата составляла примерно треть счета за электричество, сейчас же цена значительно выросла и сильно колеблется, а сетевая плата изменилась мало. Поэтому каждому предприятию стоит оценить свою конкретную ситуацию, чтобы решить, у кого покупать энергию.

Руководитель VKG по коммуникациям Ирина Боенко также говорит, что решение за предпринимателями. Однако, отмечает она, нельзя говорить, что прямое подключение совсем не предусматривает сетевой платы – ведь инвестиции в прокладку прямой линии нужно окупить. Так или иначе, за это будет платить либо предприятие-потребитель электроэнергии, либо местные налогоплательщики.

Один завод будет потреблять, как три города

По словам Вадима Орлова, из-за задержки с получением разрешения на строительство, IVIA, по всей видимости, не успеет протянуть кабель от электростанции к заводу магнитов к тому времени, как заводу понадобится энергия.

«У нас очень много времени занял процесс получения разрешения на строительство, потому что VKG откровенно ставил нам палки в колеса, к сожалению, – сказал Вадим Орлов. – Наверное, их понять можно – они защищали свой рынок. Но с точки зрения регионального развития… Если бы не было такого противодействия со стороны VKG, мы бы давно получили разрешение. Почти год на это ушел. Для сравнения – заводу магнитов разрешение на строительство дали за месяц, зданию нашего нового инкубатора – за три месяца».

По словам Ирины Боенко, концерну непонятна критика в его адрес:

«Мы всегда ведем себя ответственно и в полном соответствии с законом. Мы никоим образом не препятствовали осуществлению процессов и не могли бы этого делать, напротив, мы действуем компетентно, открыто и оперативно».

Вадим Орлов отмечает, что один только завод магнитов потребует порядка 30 МВт электрической мощности. Из данных о годовых продажах электроэнергии, которые публиковали VKG и BaltCap, следует, что, в среднем, примерно такую же мощность потребляют сейчас все клиенты на территории обслуживания VKG Elektrivõrgud – вся Нарва с ее предприятиями, Нарва-Йыэсуу и часть Силламяэ.

То есть, если завод магнитов станет клиентом VKG Elektrivõrgud, это сетевое предприятие может практически удвоить объемы поставляемой клиентам электроэнергии.

Поэтому для инвестиционного фонда BaltCap компания VKG Elektrivõrgud выглядит сейчас прекрасным приобретением. Но будет ли завод магнитов постоянным клиентом, зависит от решения руководства самого завода.

Технически, когда необходимая инфраструктура будет достроена, завод магнитов получит возможность выбирать – переключиться на прямую линию с Балтийской электростанции и, соответственно, снова уменьшить оборот VKG Elektrivõrgud до прежних значений или остаться в этой электросети. Комментарий руководства завода магнитов по этому поводу ДВ получить не удалось.

Концерн VKG заявляет, что электросетевое предприятие не заработает на появлении рекордно крупного клиента:

«На прибыльность сетевого предприятия не влияют объем продаж и оборот сетевой услуги, так как, согласно правовым регуляциям, наша разрешенная прибыль рассчитывается исходя из инвестированного капитала и в соответствии с предусмотренной нормой доходности, на основе методики Департамента конкуренции», – сказала Ирина Боенко.

При этом VKG настаивает, что уход (или не приход в общую сеть) крупных потребителей приведет к тому, что расходы электросетевой компании возрастут и их будут покрывать оставшиеся потребители, в том числе население, что приведет к увеличению сетевой платы.

«Кроме того, создание дублирующих сетей нецелесообразно и ведет к увеличению общественных расходов», – добавила Ирина Боенко.

Новые услуги и название – а сетевая плата?

Руководитель VKG по связям с общественностью Ирина Боенко пояснила, что концерн продает VKG Elektrivõrgud целиком, то есть предприятие сохранится, но у него сменится собственник. По прошествии определенного времени предприятие получит новое юридическое название.

«Переоформлять договоры клиентам не нужно, они будут действительны на прежних условиях», – сказала Ирина Боенко.

Инвестиционный директор BaltCap Марек-Андрес Каутс сообщил в пресс-релизе по поводу сделки, что компания видит потенциал для роста в расширении других услуг по производству электроэнергии и сетевых услуг. В том числе он назвал зарядку электромобилей, производство возобновляемой энергии, решения для хранения энергии, а также телекоммуникации и уличное освещение.

Очевидно, это предполагает инвестиции в сетевое предприятие. Приведут ли они к росту сетевой платы для клиентов?

Руководитель регулирующей службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб сообщила, что Закон о рынке электроэнергии требует от компании подробной отчетности, чтобы избежать дискриминации, перекрестного субсидирования и искажения конкуренции. Департамент анализирует эту отчетность и проверяет, нет ли перекрестного субсидирования.

«В сетевую плату могут быть включены только затраты, непосредственно связанные с сетевой услугой, т.е. затраты на зарядную инфраструктуру должны быть отделены от них, и они не включаются в сетевую плату», – пояснила Кюлли Хааб.