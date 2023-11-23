Каллас: президент встал на сторону оппозиции

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

По словам премьер-министра Каи Каллас, президент Алар Карис встал на сторону оппозиции, заявив, что может отказаться от объявления законов, принятых вотумом доверия, если они не связаны с утверждением государственного бюджета.

«Президент действительно очень явно стал здесь поддерживать оппозицию. Ситуация в Рийгикогу никоим образом не вызвана нами. Увязывание с доверием – следствие того, что работа Рийгикогу парализована и правительство должно иметь возможность принимать решения. Для этого предназначен этот инструмент. В конституции нет такого места, где президент может сказать, что эти вещи вы можете увязывать, а эти – нет», – сказала Каллас ERR в четверг.
Ранее Карис заявил, что ему не нравится, когда все законы в Рийгикогу начинают принимать с вотумом доверия: «[Увязка с вотумом доверия] не может быть единственной причиной – я могу отклонить их, если они, как я сказал, в данном случае не связаны с госбюджетом или если они противоречат Конституции. Но понятно, что если сейчас начнут поступать один за другим законы, принятие которых увязано с доверием правительству, то, я считаю, придется принять решение и отклонить их, поскольку, действительно, это уже уничтожает демократию», – сказал президент.
В ходе обсуждения законопроекта предложения по поправкам не выносятся на голосование, а законопроект отправляется на окончательное голосование. Если Рийгикогу не принимает законопроект, увязанный с доверием правительству, это приводит к отставке правительства.

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