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Индрек Лепик

28 ноября 2023 в 12:41









Транспортная блокада на границе Польши и Украины унесла жизни двух водителей

Некоторые украинские водители стоят в пробке уже несколько недель. Фото: ZUMA Press Wire / Scanpix

Автомобильные заторы на границе Польши и Украины в некоторых местах растянулись уже почти на полсотни километров из-за блокады, устроенной польскими водителями грузовиков.

Польское правительство заявляет, что не поддерживает блокаду, но ничего не предпринимает, возмущается министр инфраструктуры Украины Сергей Деркач. «Ситуация абсолютно бесчеловечная», – сказал он.