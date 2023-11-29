    Глава Eskaro об уходе из России: «Не осталось там больше ничего»

    Руководство эстонского производителя красок смотрит в будущее с оптимизмом.Фото: Mihhail Jelagin, фото из Facebook Eskaro

    Эстонская компания, закрывшая бизнес в России, остановила и производство в Финляндии, что позволило частично компенсировать потери.

    Производитель краски Eskaro AS – эстонская компания с датским собственником – продала активы в России и Беларуси, рассказал «Деловым ведомостям» ее член правления Игорь Чумаков. Ранее об этом сообщал «Деловой Петербург».
    Также компания остановила завод и в Финляндии. «Наш конкурент – Tikkurila – закрыла свое производство в Эстонии, перенеся заказы в Финляндию. Аналогично поступили и мы, приостановив производство в Финляндии и перенеся заказы в Эстонию, – объяснил Чумаков. – Это частично компенсировало нам потери восточных рынков». Из-за вторжения России в Украину эстонская компания потеряла рынки обеих этих стран.

    Видимо, экономия на издержках – это требование текущего времени.

    Игорь Чумаков
    член правления Eskaro AS
    Бизнес в Эстонии при этом активно развивается, по словам топ-менеджера. «Работаем, – комментирует Чумаков. – Растем на латвийском и литовском рынке существенно». Кроме того, Eskaro начинает продажи в Польше и делает первые попытки продаж в странах Средней Азии.

    Основные рынки сбыта для продукции эстонского Eskaro: Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Грузия, Молдова и Украина.

    Компания не оставляет надежд вернуться на рынок Украины, где была лидером рынка, чтобы «оказать посильную помощь в восстановлении». После начала вторжения продажи там упали в пять раз. При этом у Eskaro завод в Одессе, где работают 350 сотрудников.
    «Предварительные заказы на следующий год от украинской стороны обнадеживающие», – говорит Чумаков.

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